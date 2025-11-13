Gunt men Toon Aerts zijn Europese titel niet door dopingverhaal? Bart Wellens zegt hoe het zit

Bart Wellens blikt terug op de Europese titel van Toon Aerts en gaat in op de reacties die volgden na zijn overwinning. Wordt deze zege overschaduwd door zijn dopingschorsing?

Schitterende overwinning op EK

Volgens Wellens was de titelstrijd bijzonder intens. Hij benadrukt dat Aerts tijdens de koers een fout maakte waardoor vier tegenstanders konden wegrijden. “Op dat moment gaf ik geen cent meer om zijn kansen. En Toon ook niet, denk ik. Maar vier goede zandstroken achter elkaar verder zat hij plots weer vooraan. En toen kon en lukte alles voor Toon”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Wellens verwijst naar zijn ervaring bij de jeugd, waar een te snelle ronde vaak een terugslag betekende. Dat patroon zag hij ook bij Aerts, die zich na een moeilijke fase opnieuw naar voren knokte en uiteindelijk de titel wist te veroveren.

Reacties op de titel van Toon Aerts

De overwinning van Aerts werd door het merendeel van het peloton en het publiek positief onthaald. “Misschien loopt er ergens nog wel iemand rond die Toon Aerts zijn succes niet gunt na wat er in het verleden is gebeurd, maar 99 procent van de renners en het publiek gunt het hem wel. En van harte zelfs”, is Wellens heel erg duidelijk.

Moeilijke periode voor Aerts

Daarmee maakt hij duidelijk dat de dopingzaak uit het verleden voor sommigen nog meespeelt, maar dat de algemene teneur vooral steun en waardering is voor de prestatie van Aerts.

Wellens benadrukt dat Aerts een zware tijd achter de rug heeft. “We weten allemaal hoe diep hij gezeten heeft. Die twee jaar langs de kant is voor hem een gitzwarte periode geweest. En begin er dan maar opnieuw aan. Je moet echt van iedereen terug het vertrouwen winnen.”

Hij wijst erop dat Aerts ondanks die omstandigheden bleef trainen en zich bleef voorbereiden op een terugkeer. De inspanningen die Aerts leverde in die moeilijke jaren, hebben volgens Wellens hun vruchten afgeworpen. “Die inspanningen maken van hem de coureur die hij vandaag is, die inspanningen zijn beloond met een felbegeerde trui”, besluit hij.