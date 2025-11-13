Heeft Alpecin dan toch een tweede naamsponsor beet voor 2026?

De toekomst van de ploeg Alpecin-Deceuninck staat in het teken van de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor. Ondanks de sportieve successen blijft de financiële zekerheid voorlopig onduidelijk.

Situatie rond Deceuninck

In maart werd bekendgemaakt dat Deceuninck eind 2025 stopt als naamsponsor. Het West-Vlaamse bedrijf blijft wel verbonden aan de ploeg, maar in een andere rol. Hierdoor moesten de broers Roodhooft op zoek naar een tweede grote geldschieter. Die zoektocht verliep moeizaam, ondanks de vele overwinningen van het team dit seizoen.

Tijdens de Tour gaf Philip Roodhooft aan dat er nog geen overeenkomst was gesloten. “Ik steek niet weg dat het moeilijk is en dat het soms frustrerend is. Maar het is niet zo dat we elke nacht wanhopig wakker liggen”, klonk het toen.

In de media werd gesuggereerd dat Premier Tech mogelijk als cosponsor zou instappen. Journalist Daniel Benson bracht dit bericht naar buiten, maar kort daarna werd het tegengesproken. Daarmee bleef de situatie onduidelijk en bleef de ploeg verder zoeken naar een geschikte partner.

Financiële noden binnen de ploeg

Ondanks de sportieve successen werd duidelijk dat de ploeg extra middelen nodig heeft. Het vertrek van meerdere sterke renners uit het middenveld toonde aan dat de financiële slagkracht ontoereikend was om iedereen te behouden. Vervangingen kwamen er niet in dezelfde mate, waardoor de nood aan bijkomende steun nog zichtbaarder werd.

Toch Deceuninck?

Volgens Sporza doen er de nodige geruchten de ronde dat Deceuninck toch nog zou aanblijven als tweede naamsponsor van de ploeg van de Roodhoofts, naast Alpecin. De ploeg heeft een sterke partner nodig om verder te ontwikkelen. Afwachten dus.