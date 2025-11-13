"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

Op 11 november werd in Ploegsteert een loopwedstrijd van acht kilometer georganiseerd, de Course du Souvenir. Onder meer Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke stonden er aan de start.

Vorig jaar na de 20 kilometer van Brussel sloot Cameron Vandenbroucke een weddenschap met haar partner Tim Merlier. "Ik zei Tim: "Volgend jaar zal ik ook meedoen in Ploegsteert en eindig ik voor jou"", zei ze bij Sporza.

Merlier liep toen 3'45" per kilometer en maakte indruk op Vandenbroucke. Op 11 november was het zover en stonden Vandenbroucke en Merlier aan de start. En Vandenbroucke won ook de weddenschap.

Vandenbroucke klopt Merlier duidelijk in Ploegsteert

Ze werd tweede in een tijd van 28 minuten en 9 seconden. "Ik ben zo blij dat ik aan deze wedstrijd heb kunnen deelnemen, dit keer zonder blessures", zei ze bij La Dernière Heure. "Het is de eerste keer dat dit gebeurt sinds ik elf jaar geleden met atletiek ben gestopt."

"Ik hoopte op een podiumplaats en dat is me gelukt. Ik mis nog steeds ervaring in dit soort wedstrijden, ik heb bijvoorbeeld nog nooit een 10 km op de weg gelopen. Ik liep vroeger de 800 meter en dat is meer dan tien jaar geleden."

Op Tim Merlier moest Vandenbroucke uiteindelijk zo'n twee minuten wachten, hij werd 82ste en deed 30 minuten en 30 seconden over de acht kilometer. "Zijn tijd? Geen idee, hij was ver achter mij", lachte Vandenbroucke.