"Hoop om meer kansen te krijgen": renner van Soudal Quick-Step wil doorbraak forceren

Federico Savino, renner van Soudal Quick-Step Devo Team, blikt terug op zijn ontwikkeling het voorbije jaar en spreekt zijn ambities uit voor het komende seizoen.

Ontwikkeling binnen het team

De Italiaan sloot zich in 2023 aan bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step. Sindsdien verzamelde hij meerdere zeges en top-tienklasseringen in zowel etappewedstrijden als eendagskoersen. Voor zijn vierde seizoen wil hij aantonen dat hij verder gegroeid is en klaar staat voor grotere uitdagingen.

“Het afgelopen jaar was mijn derde bij de ploeg, en hoewel ik persoonlijk op meer had gehoopt, ben ik tevreden”, vertelt hij in een persbericht van de ploeg aan onze redactie. “Een van de redenen daarvoor is dat ik bleef verbeteren en leren; ik leerde een koers lezen en slim rijden, maar ik verbeterde ook mijn positie, vooral in het slot van een wedstrijd.”

Ervaringen met World Tour

Savino kreeg de kans om samen met de World Tour-ploeg deel te nemen aan wedstrijden zoals O Gran Camiño, Coppi e Bartali en de Ronde van Slowakije. Hij omschrijft die momenten als bijzonder waardevol en spreekt over de ervaring om naast gevestigde namen te rijden. Het gaf hem de mogelijkheid om zich te meten met een hoger niveau en om kennis op te doen van ervaren renners.

Naast enkele goede prestaties in onder meer de Circuit des Ardennes en de Tour de Bretagne, noemt Savino zijn eindzege in de West Bohemia Tour als belangrijkste wapenfeit. In 2024 wist hij daar opnieuw te winnen. Hij bouwde zijn succes op door in de openingsetappe mee te gaan in de ontsnapping en dankzij een sterk optreden in de proloog. Met steun van zijn ploeggenoten verdedigde hij het geel en pakte de eindoverwinning.

Ambities voor 2026

De jonge renner benadrukt dat hij zich veelzijdiger voelt dan voorheen. “Ik voel me een meer complete renner, maar ik weet dat ik nog kan verbeteren, vooral in de eendagswedstrijden.” Deze uitspraak onderstreept zijn ambitie om zich verder te ontwikkelen en nieuwe stappen te zetten in zijn carrière.

Voor het komende jaar heeft Savino duidelijke doelen. Hij wil zich tonen in grote wedstrijden zoals Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Next Gen en de Tour de l’Avenir. Daarnaast spreekt hij de wens uit om opnieuw kansen te krijgen bij de World Tour-ploeg. “Ik hoop ook meer kansen te krijgen om samen met de World Tour-ploeg te rijden, omdat dit iets is waarvan ik weet dat het me beter zal maken”, besluit hij.