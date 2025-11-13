Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

Justine Ghekiere benadrukt haar rol binnen het peloton en spreekt openlijk haar waardering uit voor een Nederlandse renster die volgens haar uitzonderlijke kwaliteiten bezit.

Teamgeest van Justine Ghekiere

Onze landgenote staat bekend om haar sterke gevoel voor samenwerking. Ze geeft aan dat ze zichzelf niet als uitgesproken kopvrouw ziet. “Ik ben geen pure leider”, geeft ze toe in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

“Natuurlijk wil ik presteren, maar ik haal evenveel voldoening uit werken voor een ploeggenote. Zelf winnen is natuurlijk genieten, maar als een ander wint dankzij mijn werk, doet dat bijna evenveel deugd.”

Deze houding maakt haar een gewaardeerde figuur binnen de ploeg. Ze benadrukt dat haar karakter op de fiets niet verschilt van dat naast de fiets. “Ik ben op de fiets exact dezelfde als naast de fiets: enthousiast, empathisch, iemand die met iedereen overeenkomt. Ik werk hard, maar ik blijf gewoon mezelf.”

Justine Ghekiere heeft veel respect voor Marianne Vos

Naast haar eigen prestaties spreekt Ghekiere met nadruk over haar bewondering voor Marianne Vos. Ze stelt dat Vos een uitzonderlijk koersinzicht heeft en dat haar kracht en slimheid gecombineerd worden met een respectvolle houding. “Wat zij doet, vind ik echt straf. Ze blijft met beide voeten op de grond, ook al is ze misschien wel de beste wielrenster aller tijden. En dat bewonder ik het meest aan haar.”





Deze woorden tonen de waardering die Ghekiere koestert voor een renster die wereldwijd aanzien geniet. Het respect dat zij uitspreekt, onderstreept haar eigen waarden van bescheidenheid en collegialiteit. Door haar consequente inzet voor ploeggenoten heeft Ghekiere een reputatie opgebouwd als betrouwbare en loyale renster.

Haar enthousiasme en empathie zorgen ervoor dat ze binnen het peloton als verbindende kracht wordt gezien. Het feit dat ze zichzelf niet boven anderen plaatst, versterkt haar positie als gerespecteerde teamgenoot. De waardering voor Vos lijkt voor Ghekiere ook een bron van motivatie.