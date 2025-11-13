"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt

"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt
Tim Wellens was vooral dit jaar een van de belangrijkste knechten van Tadej Pogacar. De Belgische kampioen vindt de Sloveen ondanks zijn dominatie heel nuchter.

Voor Tim Wellens was 2025 een bijzonder goed jaar. Hij werd Belgisch kampioen op de weg en won ook een etappe in de Tour de France in die tricolore na een solo van iets meer dan 40 kilometer. 

"Het was niet mijn jaar met de meeste overwinningen, maar wel de grootste", zegt Wellens bij Marca. "Belgisch kampioen worden was geweldig en dan ook een etappe winnen in de Tour in die trui is een droom."

"Ik weet dat ik het eindklassement nooit zal winnen, maar voor mij is dat het ultieme." Wellens zat wel in het winnende kamp in de Tour, hij was een van de beste knechten van UAE en hielp Pogacar aan zijn vierde eindzege. 

Wellens lovend over Pogacar 

Intussen is Wellens al drie seizoenen ploegmaat van Pogacar en kent hij de Sloveen ook bijzonder goed. "Iedereen weet dat hij de beste is. Maar wat het verschil maakt, is dat hij ook een van de beste mensen in het peloton is."

"Hij blijft met beide voeten op de grond staan. Dat is net zoveel waard als zijn overwinningen", zegt Wellens nog over de wereldkampioen die dit jaar ook drie monumenten won. 

