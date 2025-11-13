OFFICIEEL Dirk Demol heeft een nieuwe ploeg gevonden en begint aan zijn 27ste seizoen als ploegleider

Dirk Demol sluit zijn periode bij Lotto af en versterkt vanaf 1 januari 2026 het team van Flanders-Baloise. De ervaren Belg begint daarmee aan zijn 27ste seizoen als ploegleider in het profpeloton.

Start bij Team Flanders-Baloise

Team Flanders-Baloise maakte officieel bekend dat Demol toetreedt tot hun ploegleidersstaf. De officiële aankondiging bevestigde dat hij vanaf 1 januari 2026 deel uitmaakt van het team. De ploeg benadrukte dat de komst van Demol een versterking betekent voor hun sportieve begeleiding.

De inmiddels 66-jarige Demol heeft een lange staat van dienst in het wielrennen. Hij begon zijn loopbaan als renner en schreef in 1988 Parijs-Roubaix op zijn naam. Later stapte hij over naar de volgwagen en bouwde hij een carrière uit die inmiddels bijna drie decennia beslaat. “Hij begint zo aan zijn 27e jaar in de volgwagen bij het profpeloton”, klinkt het in een officiële mededeling aan onze redactie.

Ervaring en achtergrond van Dirk Demol

Demol werkte in het verleden voor verschillende internationale ploegen. Hij was actief bij onder meer US Postal, Trek-Segafredo, Katusha-Alpecin en Israel Start-Up Nation. In 2024 en 2025 maakte hij deel uit van Lotto, waar hij renners begeleidde in zowel eendaagse koersen als etappewedstrijden.

Zijn overstap naar Team Flanders-Baloise markeert een nieuwe fase in zijn loopbaan. Het team ziet in hem een ervaren kracht die jonge renners kan ondersteunen. “De gewezen winnaar van Parijs-Roubaix zal ons team van ploegleiders versterken”, klinkt het.

Toekomstperspectief voor Team Flanders-Baloise

Met de komst van Demol wil Team Flanders-Baloise hun sportieve structuur verder uitbouwen. Het team, dat actief is op ProTeam-niveau, streeft naar een stabiele basis en een duidelijke begeleiding van hun renners. De ervaring van Demol moet bijdragen aan een betere voorbereiding en uitvoering van hun programma.