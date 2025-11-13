OFFICIEEL Lidl-Trek haalt legendarische ex-renner in huis

Lidl-Trek kondigt de terugkeer van Fränk Schleck aan. De Luxemburgse oud-renner sluit zich aan bij de sportdirectie van de vrouwenploeg en brengt zijn ervaring mee om het team verder te versterken.

Lidl-Trek bevestigt op zijn officiële kanalen dat Schleck opnieuw deel zal uitmaken van de organisatie. Hij sluit zich aan bij de staf rond Ina-Yoko Teutenberg en haar medewerkers.

Het doel is om de sportieve structuur verder te professionaliseren en de ambities op het hoogste niveau te ondersteunen. Schleck kent de omgeving goed, aangezien hij zijn laatste jaren als prof bij dezelfde ploeg doorbracht.

Fränk Schleck terug bij Lidl-Trek

De Luxemburger heeft een loopbaan van veertien jaar achter de rug. Zijn palmares omvat onder meer een podiumplaats in de Tour de France, twee etappezeges in diezelfde ronde en overwinningen in de Ronde van Zwitserland en de Amstel Gold Race.

Met deze achtergrond brengt hij aanzienlijke ervaring mee naar de huidige ploeg. “Het voelt geweldig om terug te zijn”, klinkt het in een mededeling van Lidl-Trek aan onze redactie.

Hij benadrukt dat de ploeg voor hem veel betekent en dat er een gevoel van trots en vertrouwdheid heerst. Schleck vertelt dat hij bij zijn terugkeer meteen de energie en richting van het project kon zien. “Het oktoberkamp liet mij zien hoe toegewijd iedereen is om de standaarden te verhogen, en het is spannend om nu deel uit te maken van dat proces.”

De samenwerking met Teutenberg en haar staf moet bijdragen aan verdere groei. Schleck stelt dat hij zowel op als naast het veld zoveel mogelijk wil bijdragen. “Succes is voor mij dat we onze gezamenlijke doelen bereiken. Ik ben blij met de mogelijkheid en kijk ernaar uit om mijn ervaring en kennis met het team te delen”, besluit hij.