"Plots is het voorbij": Jasper Philipsen is openhartig over moeilijke periode na valpartij in de Tour

Jasper Philipsen begon uitstekend aan de Tour de France met winst in de openingsrit. Op dag drie kwam hij zwaar ten val bij een tussensprint en moest hij de Tour verlaten.

Voor Alpecin-Deceuninck kon de Tour de France dit jaar niet beter beginnen. Jasper Philipsen won de eerste etappe en pakte de gele trui, Mathieu van der Poel schoot raak op dag twee en nam het geel over.

Op dag drie ging het echter stevig mis. Bij een tussensprint kwam Philipsen zwaar ten val en brak hij zijn sleutelbeen en minstens één rib. In de groene trui moest Philipsen de Tour verlaten en dat was bijzonder zwaar.

Philipsen had het mentaal zwaar na val in de Tour

"Het was echt niet makkelijk. Ik had me maandenlang voorbereid op één doel, de Tour", zegt Philipsen bij Tuttobiciweb. "Ik voelde dat ik in topvorm was en wilde er ook graag goed presteren."

"En dan is het na drie dagen ineens voorbij, en zit je de rest van juli op je bed zonder dat je veel kan doen. Mentaal was dat bijzonder zwaar. Terwijl de Tour nog bezig was, moest ik me al op iets anders richten."

Philipsen ging uiteindelijk nog naar de Vuelta en won ook daar de openingsetappe. Hij won nog twee etappes en ook de Münsterland Giro, waardoor er toch nog een mooi einde kwam aan zijn seizoen.