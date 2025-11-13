UCI-voorzitter spreekt klare taal over hoe wielrennen sexy moet blijven

De voorzitter van de Internationale Wielerunie, David Lappartient, gaat in op de uitdagingen rond de Tour de France en de bredere toekomst van het wielrennen. Hij bespreekt onder meer de rol van organisatoren, de economische context en de positie van de sport in een veranderende samenleving.

De Tour de France blijft volgens Lappartient een uniek evenement. Hij benadrukt dat de koers gratis toegankelijk is voor miljoenen toeschouwers langs de weg. “Als je mensen wilt laten betalen om de Tour te zien, dan kom je er niet”, klinkt het bij Ouest France. Daarmee onderstreept hij dat het model van open toegang essentieel blijft voor de uitstraling van de sport.

Economische en organisatorische dimensie

De voorzitter wijst erop dat de organisatie van een evenement van deze omvang aanzienlijke middelen vergt. Hij stelt dat de Tour niet alleen een sportieve maar ook een economische motor is. Sponsoren, steden en regio’s investeren fors, en dat maakt het mogelijk om de koers jaarlijks te realiseren. “Het is een gigantische machine”, vertelt hij.

Daarnaast gaat Lappartient in op de rol van de ASO, de organisator van de Tour. Hij stelt dat de samenwerking met de UCI gebaseerd is op wederzijds respect, maar dat er altijd discussiepunten blijven bestaan. Het gaat dan om zaken als kalenderindeling en commerciële belangen. “We moeten samen vooruitgaan”, besluit hij.

David Lappartient over de toekomst

De voorzitter benadrukt dat wielrennen zich moet aanpassen aan nieuwe verwachtingen van publiek en media. Hij vertelt dat digitale platforms en sociale netwerken een steeds grotere rol spelen in de verspreiding van beelden en verhalen. “De sport moet moderniseren”, klinkt het.

Verder wijst hij op de noodzaak om jonge generaties te betrekken. Scholen, clubs en lokale initiatieven zijn volgens hem cruciaal om nieuwe talenten te laten doorstromen. Hij stelt dat zonder deze basis de top van de sport niet kan blijven bestaan. “Het fundament is de jeugd”, zegt hij.

Tot slot gaat Lappartient in op de internationale dimensie. Hij benadrukt dat de UCI werkt aan een bredere spreiding van wedstrijden over de wereld. Azië, Afrika en Zuid-Amerika krijgen meer aandacht, zodat de sport niet uitsluitend Europees blijft. “Het wielrennen moet wereldwijd zijn”, besluit hij.

Daarmee schetst hij een toekomst waarin traditie en vernieuwing hand in hand gaan. De Tour de France blijft het vlaggenschip, maar de sport moet zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven in een veranderende wereld.