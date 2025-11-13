Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

Red Bull-BORA-hansgrohe presenteerde recent opvallende beelden van teamactiviteiten, maar de nieuwe aanwinst Remco Evenepoel bleef opvallend afwezig. De reden ligt in de strikte regels rond wielercontracten en materiaal.

Content zonder Evenepoel

De ploeg bracht deze week een video naar buiten over onderzoek naar aerodynamica en toonde daarnaast luchtige beelden van teamdagen in Oostenrijk. Renners verschenen in ludieke outfits, wisselden F1-banden en speelden voetbal. Opvallend was dat Evenepoel nergens te zien was, terwijl hij als toptransfer juist veel aandacht trekt.

Sportadvocaat Ben Leyman legt bij Sporza uit dat dit een specifieke reden heeft die te zoeken is in de contracten van renners. “Die lopen altijd tot 31 december.” Daarmee verwijst hij naar de standaardduur van wielercontracten, die pas op het einde van het kalenderjaar aflopen.

UCI-regels en beperkingen

Volgens Leyman zijn er wel uitzonderingen. “Maar de UCI-regels stellen dat er bij een transfer wel al bepaalde zaken mogen gebeuren voor de nieuwe ploeg na de laatste WorldTour-wedstrijd van het seizoen. Concreet mogen transfers voorgesteld worden en deelnemen aan de trainingskampen, maar ze mogen nog niet gebruikt worden als uithangbord op bijvoorbeeld sociale media.”

Dat verklaart waarom Evenepoel niet verschijnt in de officiële content van zijn nieuwe ploeg, ondanks dat hij al deelneemt aan interne activiteiten. Er gelden ook duidelijke voorschriften rond uitrusting. “Renners mogen al rondrijden op de fiets van hun nieuwe team en de uitrusting dragen, maar die moet ‘blanco’ zijn”, aldus Leyman.





Geen overeenkomst

Daarom rijdt Evenepoel voorlopig nog in zijn oude tenue of in neutrale kleding zonder sponsorlogo’s. Ook in zijn vrije tijd mag hij geen Red Bull-pet dragen. Leyman benadrukt dat ploegen onderling afwijkende afspraken kunnen maken.

“Ploegen kunnen altijd andere bepalingen overeen komen, maar in het geval van Evenepoel zal dat dus niet gebeurd zijn. Normaal zien we hem dus pas op 1 januari in zijn nieuwe outfit”, besluit hij. Tot die datum blijft hij dus buiten beeld in de officiële communicatie van Red Bull-BORA-hansgrohe.