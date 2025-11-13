Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met een gouden, een zilveren en drie bronzen medailles werkte België een degelijk EK veldrijden af. Bart Wellens maakt zich vooral zorgen over de jeugd, bondscoach Angelo De Clercq is het daar niet mee eens.

Het EK veldrijden in Middelkerke eindigde voor de Belgen met een hoogtepunt met drie renners op het podium. Toon Aerts pakte de Europese titel voor Thibau Nys en Joran Wyseure, wat het totaal op vijf Belgische medailles bracht. 

In de andere categorieën vond Bart Wellens het maar pover wat de Belgen presteerden, ook al pakten Giel Lejeune bij de junioren en Kay De Bruyckere bij de beloften brons. Telkens pakte een Italiaan het goud. 

Wellens en De Clercq zijn het niet eens

"We mogen niet te veel denken dat de cross van ons is", stelde Wellens dan ook bij Het Nieuwsblad. Bondscoach Angelo De Clercq gaat daar echter niet mee akkoord en zag ook nog andere zaken. 

Yordi Corsus was na zijn derde plaats in Heerde topfavoriet bij de beloften, maar kende een offday en werd vijftiende. Bij de vrouwen beloften zag De Clercq dan weer een sterke Shanyl De Schoesitter vierde worden. 

"En uiteindelijk staat of valt zo’n kampioenschap met de resultaten van de elite mannen. In die categorie pakken we dus goud, zilver en brons", stelt De Clercq nog duidelijk. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bart Wellens
Angelo De Clercq

Meer nieuws

📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

11:00
Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

10:00
"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

09:00
Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

08:00
Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen maken kans op primeur

Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen maken kans op primeur

07:30
Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

07:00
Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

21:30
Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

20:30
Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

20:00
Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

19:00
Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot Analyse

Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot

18:30
Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

18:00
Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

17:00
Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

16:30
Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

16:00
'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

15:00
📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

14:00
Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

13:30
"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

13:00
Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

12:30
"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

12/11
Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

12:00
Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

12/11
Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

12/11
🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

12/11
Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

12/11
Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

12/11
Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

11/11
Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

11/11
Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

11/11
Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

11/11
Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

11/11
Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

11/11
Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

11/11
Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

11/11
Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

11/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Jonas Vingegaard Rasmussen Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Tadej Pogacar Quinten Hermans Niels Vandeputte Sven Nys Pim Ronhaar Cian Uijtdebroeks Bart Wellens Adrie Van Der Poel Aniek Van Alphen Jasper De Buyst Inge Van Der Heijden Lindsay De Vylder Jordi Meeus

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved