Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

Met een gouden, een zilveren en drie bronzen medailles werkte België een degelijk EK veldrijden af. Bart Wellens maakt zich vooral zorgen over de jeugd, bondscoach Angelo De Clercq is het daar niet mee eens.

Het EK veldrijden in Middelkerke eindigde voor de Belgen met een hoogtepunt met drie renners op het podium. Toon Aerts pakte de Europese titel voor Thibau Nys en Joran Wyseure, wat het totaal op vijf Belgische medailles bracht.

In de andere categorieën vond Bart Wellens het maar pover wat de Belgen presteerden, ook al pakten Giel Lejeune bij de junioren en Kay De Bruyckere bij de beloften brons. Telkens pakte een Italiaan het goud.

Wellens en De Clercq zijn het niet eens

"We mogen niet te veel denken dat de cross van ons is", stelde Wellens dan ook bij Het Nieuwsblad. Bondscoach Angelo De Clercq gaat daar echter niet mee akkoord en zag ook nog andere zaken.

Yordi Corsus was na zijn derde plaats in Heerde topfavoriet bij de beloften, maar kende een offday en werd vijftiende. Bij de vrouwen beloften zag De Clercq dan weer een sterke Shanyl De Schoesitter vierde worden.

"En uiteindelijk staat of valt zo’n kampioenschap met de resultaten van de elite mannen. In die categorie pakken we dus goud, zilver en brons", stelt De Clercq nog duidelijk.