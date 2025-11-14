"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet
Foto: © photonews

Moet het veldrijden een olympische sport worden? Drievoudig wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken ziet het alvast helemaal zitten.

Volgens het olympisch charter mogen sporten op de Olympische Winterspelen alleen op sneeuw of ijs worden word en beoefend. Traditionele wintersporten verzetten zich dan ook tegen het weglaten van die voorwaarde voor de toevoeging van het veldrijden. 

Drievoudig wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken begrijpt niet dat er beroering is over het olympische statuut van de cross. "Veldrijden is een pure wintersport", zegt hij bij Sporza Daily. "Het kan perfect op sneeuw en ijs, dus dat is absoluut geen belemmering."

Tussen 2021 en 2023 werd in Val di Sole ook drie keer een manche van de Wereldbeker op sneeuw georganiseerd. Toen Vervecken in Tabor in 2001 zijn eerste wereldtitel pakte, sneeuwde het ook. 

Vervecken ziet voordelen in olympisch statuut veldrijden

Volgens Vervecken zou het olympische label dan ook een opwaardering betekenen voor het veldrijden. "Vroeger had je absolute toprenners uit Tsjechië, Frankrijk, Italië ... Die zijn stilaan verdwenen." 

In Zwitserland kiezen veel renners voor het mountainbiken, omdat dat wel een olympische sport is. "Ik denk dat de opwaardering naar een olympische sport zou helpen bij de internationalisering van het veldrijden."

