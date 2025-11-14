Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

Soudal Quick-Step heeft de komst van de jonge Mexicaan Said Cisneros (18) aangekondigd. Cisneros heeft enkele overeenkomsten met zijn landgenoot Isaac Del Toro.

Net als zijn landgenoot Isaac Del Toro kreeg Said Cisneros zijn opleiding bij A.R. Monex Pro, een continentale jeugdploeg uit San Marino die bijna uitsluitend Mexicaanse renners in zijn ploeg heeft.

Cisneros is een klimmer en puncher en werd eind oktober nationaal kampioen op de weg bij de junioren en tweede in het Mexicaans kampioenschap tijdrijden bij de junioren. Op het WK in Rwanda werd Cisneros 17de in de wegrit.

Volgend seizoen krijgt Cisneros dus zijn kans bij het opleidingsteam van Soudal Quick-Step. "Ik wil in mijn eerste jaar bij Soudal-Quick Step mezelf vooral ontwikkelen en zo veel mogelijk leren van de meer ervaren renners", zegt hij op de ploegwebsite.

Hulsmans ziet potentieel in Cisneros

"Hopelijk kan ik dat in de praktijk brengen op de weg, al zou ik ook graag deelnemen aan een aantal van de grootste koersen op onze kalender." Teammanager Kevin Hulsmans kijkt ook uit naar de komst van Cisneros.

"Hij heeft best veel indruk gemaakt, zeker als het bergop liep. Hij is een pure klimmer en erg getalenteerd. Hij begint volgend jaar bij de beloften, waardoor we voorzichtig en geduldig met hem zullen werken."

"We willen hem helpen in zijn ontwikkeling door hem naar de juiste koersen te sturen, waardoor hij ook kan wennen aan het Europese circuit. We geloven in een significant potentieel als het om klimmen gaat. We hebben het vertrouwen dat hij binnen onze structuur kan uitgroeien tot een erg sterke renner."