Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

De Limburgse triatleet Glenn Loenders is donderdag tijdens een trainingstocht onverwacht overleden, zo meldt Het Nieuwsblad. De 28-jarige sporter uit Pelt werd onwel tijdens een looptraining. Familie en vrienden reageren aangeslagen op het plotse verlies.

Carrière in het wielrennen

Loenders stond in zijn jeugd bekend als een talentvolle renner. Hij maakte deel uit van een sterke Limburgse lichting met namen als Jasper Philipsen, Robbe Ghys, Jordi Meeus, Gerben Thijssen, Kamiel Bonneu en Jens Reynders. Binnen die generatie werd hij gezien als een specialist in het tijdrijden.

Een van zijn grootste prestaties leverde hij in 2015 op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Overpelt. Daar moest hij enkel Jasper Philipsen laten voorgaan. Dat resultaat werd een hoogtepunt in zijn wielercarrière.

Overstap naar triatlon

Na die periode kon Loenders door gezondheidsproblemen, waaronder hartklachten, niet doorstoten naar het profniveau. Toch bleef hij de wielersport trouw en bleef hij actief in het regionale circuit. In de laatste jaren legde hij zich vooral toe op triatlon, waar hij opnieuw zijn competitieve ingesteldheid kon tonen.

Hij bereidde zich donderdag voor op het komende seizoen. Tijdens een looptraining werd hij echter onwel en overleed hij. Het nieuws van zijn overlijden zorgde voor grote verslagenheid in Pelt en bij zijn sportieve entourage. Loenders stond bekend als een gedreven atleet die ondanks tegenslagen bleef trainen en zich bleef inzetten voor zijn sport.

Zijn loopbaan kende hoogtepunten in het wielrennen en een nieuwe uitdaging in de triatlonsport. Het onverwachte overlijden van de 28-jarige Peltenaar laat een diepe indruk na bij familie, vrienden en de bredere sportgemeenschap.