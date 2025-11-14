"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

In een gesprek met Marca tijdens het Criterium van Saitama blikte Tim Wellens terug op zijn seizoen en de rol van Tadej Pogacar binnen het team. Onze landgenoot gaf een nuchtere analyse van prestaties, druk en toekomstperspectieven.

Seizoen en rol binnen UAE

Wellens sloot een jaar af waarin hij zowel nationaal kampioen werd als een etappe in de Tour de France won. Hij benadrukte dat het behalen van een ritzege in de trui van Belgisch kampioen een hoogtepunt was. “Gaan winnen in het Tour de France met dat tricot was een droom”, klinkt het in de Spaanse krant. Het team domineerde de ronde en Wellens gaf aan dat dit voor hem het maximale was.

Daarnaast ging hij in op de interne dynamiek. Hij stelde dat het werken met Pogacar de druk verlicht. “Wanneer Pogacar er niet is, wordt de druk groter en is het moeilijker.” Het illustreert hoe de aanwezigheid van de Sloveen de ploeg stabiliteit geeft.

Wellens ging ook in op de beslissing van Juan Ayuso om van ploeg te veranderen. Hij vertelde dat Ayuso de keuze maakte die volgens hem het beste was. Tegelijk gaf Wellens aan dat het hebben van Pogacar als referentie het leven eenvoudiger maakt.

Over Isaac del Toro klonk het positief. Wellens stelde dat de jonge renner zowel talent als maturiteit bezit en dat hij een groot toekomstperspectief heeft. Het toont hoe de ploeg naast Pogacar ook andere sterke namen klaarstoomt.





Pogacar en de perceptie van dominantie

Wellens erkende dat de dominantie van UAE soms als arrogantie wordt gezien. Hij vertelde dat hij dit begrijpt, maar dat het anders voelt vanuit de ploeg zelf. “Als ik niet in het team zat, zou ik misschien ook niet graag zien dat een ander zoveel wint.” Daarmee gaf hij aan dat succes van binnenuit anders wordt beleefd dan van buitenaf.

Tot slot benadrukte hij dat Pogacar niet alleen de beste renner is, maar ook een van de meest oprechte personen in het peloton. Wellens besloot dat dit menselijke aspect even belangrijk is als de sportieve prestaties. “Hij blijft met beide voeten op de grond. Dat is evenveel waard als de zeges”, besluit Wellens.