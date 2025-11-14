'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

INEOS Grenadiers is nog altijd één van de rijkste ploegen in het peloton. Al wil grote baas Jim Ratcliffe geen extra geld meer investeren in de Britse ploeg.

Sinds de Tour de France is het logo van TotalEnergies duidelijk zichtbaar op het shirt van INEOS Grenadiers. Het Britse INEOS van miljardair Jim Ratcliffe wil de kosten voor de ploeg dan ook niet meer alleen dragen.

Ratcliffe zou volgens Cyclingnews zijn investering in de ploeg niet meer willen verhogen. INEOS zou nu jaarlijks zo'n 50 miljoen euro in de ploeg pompen, maar dat wil Ratcliffe terugbrengen naar zijn originele inbreng van zo'n 35 tot 40 miljoen euro.

Omdat de budgetten van ploegen elk jaar met zo'n 7,5% stijgen, moest Ratcliffe de afgelopen jaren steeds meer investeren. TotalEnergies zou vanaf 2026 zo'n 15 miljoen euro bijdragen aan het budget van de ploeg.

TotalEnergies drukt zijn stempel bij INEOS Grenadiers

Daarmee zou INEOS Grenadiers toch een budget van zo'n 50 tot 55 miljoen euro hebben in 2026, waarmee het nog tot de rijksten in het peloton zou behoren. UAE Team Emirates-XRG blijft koploper met zo'n 60 miljoen euro.

De Franse invloed van TotalEnergies is nu al duidelijk met het aantrekken van Kévin Vauquelin en Frans kampioen Dorian Godon. De komende jaren zou TotalEnergies nog meer zijn stempel drukken.

Vanaf 2027, als het geen hoofdsponsor meer is van zijn eigen ploeg, zou TotalEnergies tweede naamsponsor worden. Vanaf 2028 of 2029 wordt dan weer overwogen om de Britse licentie te ruilen voor een Franse.