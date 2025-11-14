"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel stoomt zich in Spanje klaar op het nieuwe seizoen. De Nederlander ging een uitdaging aan om aan een Ironman deel te nemen, maar kan Van der Poel eigenlijk goed zwemmen?

Niet alleen op de fiets blinkt Mathieu van der Poel uit, maar ook al lopend. Donderdag maakte de Nederlander na bijna drie jaar zijn comeback op Strava en liep hij tien kilometer in 33 minuten.

De afgelopen weken ging Van der Poel ook enkele keren lopen én zelfs zwemmen met Greg Van Avermaet, die vorig weekend wereldkampioen Ironman 70.3 werd in zijn leeftijdscategorie van 40 tot 44 jaar. 

Zijn trainingsmakker Freddy Ovett daagde Van der Poel uit om bij 100.000 likes op een video op Instagram deel te nemen aan een Ironman. De teller staat op dit moment op net geen 84.000 likes. 

Kan Van der Poel goed zwemmen?

"Ik zie het hem wel doen", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "Die Ovett zegt: Van der Poel is een veel betere zwemmer dan iedereen denkt. Zijn hardlooprondjes zet hij op Strava, die zijn niet buitengewoon snel, maar ik neem ook aan dat hij niet volle bak loopt." 

Renners lopen en zwemmen nu ook, vroeger was dat uitgesloten. "Twintig jaar geleden werd nog gezegd: wielrennen en lopen, het kan echt niet. Ik wilde gaan zwemmen, maar een heel oude ploegleider zei: 'Daar krijg je echt rampzalige benen van.' Het lijkt me sterk."

Thijs Zonneveld
Mathieu Van Der Poel

