Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

Na zijn wielercarrière heeft Greg Van Avermaet in triatlon en ook gravel een nieuwe uitlaatklep gevonden. Al denkt hij ook aan een terugkeer in het peloton.

In zijn leeftijdscategorie van 40 tot 44 jaar kroonde Greg Van Avermaet zich afgelopen weekend tot wereldkampioen op de Ironman 70.3. De olympische kampioen op de weg van 2016 presteert dus nog altijd op een hoog niveau.

Toch denkt hij er aan om stilaan het competitieve wat af te bouwen, Van Avermaet voelt toch dat hij 40 jaar is. Hij wil op recreatieve basis verdergaan, al sluit hij een deelname aan het WK Ironman in 2026 in Nice niet uit.

Keert Van Avermaet terug in het peloton?

Van Avermaet wil echter ook wel een nieuwe uitdaging vinden en die ligt misschien zelfs in de koers. Concrete ambities of plannen om ergens aan de slag te gaan als ploegleider of bondscoach heeft Van Avermaet nog niet.

"Ik wil heel graag mijn ervaring doorgeven, maar ik weet ook goed wat ik niet wil. 200 dagen weg van huis zijn of in de volgauto zitten, is ook niets voor mij", zegt Van Avermaet wel duidelijk bij WielerFlits.

Van Avermaet vindt het niet simpel om de puzzel volledig in elkaar te laten vallen, als er iets op zijn pad komt zal het op het juiste moment moeten zijn. Hij blijft het wielrennen van dichtbij volgen. "En dan zien we wel wat dat brengt."