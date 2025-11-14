Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen
Foto: © photonews

Alex Carera, manager van onder meer Tadej Pogacar, Jasper Philipsen en Biniam Girmay, gaf in een interview met CyclismActu zijn visie op de huidige situatie in het wielrennen. Hij sprak over de kritiek die succesvolle figuren vaak krijgen en waarschuwde voor de kwetsbare positie van kleinere ploegen

Kritiek en druk op succesvolle renners

Carera benadrukte dat succes vaak negatieve reacties oproept. “Ik weet dat men altijd kritiek heeft op degenen die slagen”, is hij heel erg duidelijk. Daarmee maakte hij duidelijk dat prestaties in de wielersport niet alleen lof, maar ook weerstand oproepen.

Hij wees erop dat de druk op renners en hun entourage groot is. Het gaat niet enkel om sportieve prestaties, maar ook om verwachtingen van sponsors en media. Volgens Carera is het belangrijk dat renners en ploegen zich bewust blijven van die constante druk en er professioneel mee omgaan.

Dreiging voor ProTeams

Naast de persoonlijke kant van het wielrennen sprak Carera over de bredere structuur van de sport. Hij waarschuwde dat de basis van het systeem, de ProTeams, onder druk staat. “Als de fundering verzwakt, stort alles in.” Daarmee gaf hij aan dat de ‘tweede’ divisie van het wielrennen bedreigd wordt door regels die te veel in het voordeel van de grote WorldTour-ploegen werken.

Hij riep op tot snelle actie om te voorkomen dat sponsors zich terugtrekken. “We moeten snel handelen om een erosie van sponsors te vermijden.” Carera benadrukte dat zonder voldoende steun de continuïteit van kleinere ploegen in gevaar komt.

Voorstellen voor hervorming

Carera gaf aan dat er maatregelen nodig zijn om het evenwicht in het wielrennen te herstellen. Hij pleitte voor een herziening van de regels zodat ook kleinere ploegen voldoende kansen krijgen. Volgens hem moet de sport toegankelijk blijven en mag de kloof tussen topteams en ProTeams niet verder groeien.

Hij stelde dat de huidige situatie niet houdbaar is en dat ingrijpen noodzakelijk is om de toekomst van het wielrennen veilig te stellen. Daarbij wees hij op het belang van samenwerking tussen organisatoren, ploegen en sponsors.

De woorden van Carera tonen zowel de persoonlijke als de structurele uitdagingen in de wielersport. Enerzijds is er de kritiek op succesvolle renners, anderzijds de bedreiging voor kleinere ploegen. “Als de basis verzwakt, valt alles uiteen”, besloot hij. Zijn oproep tot snelle actie onderstreept de urgentie van hervormingen binnen het professionele wielrennen.

