"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

Een Nederlander die uitblinkt in het veldrijden, op de weg rijdt en bij Alpecin-Deceuninck aan de slag is. De vergelijking tussen Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso is snel gemaakt, maar is niet eerlijk vindt de jongeling zelf.

Begin dit jaar werd Tibor Del Grosso (22) wereldkampioen veldrijden bij de beloften en ook op de weg deed hij het goed. Hij werd zesde in Dwars door Vlaanderen, tiende in de Brabantse Pijl en won ook een rit in de Ronde van Turkijke.

Op veel vlakken lijkt Del Grosso op de jonge Mathieu van der Poel, maar hij wijst ook op een duidelijk verschil. "Mensen vergeten vaak dat Mathieu qua leeftijd langer enkel heeft gecrost", zegt Del Grosso bij RIDE Magazine.

Del Grosso wil tijd krijgen zoals Van der Poel

Van der Poel kon geleidelijk aan stappen zetten op de weg en boekte in kleinere wedstrijden wel al zeges. Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race in 2019 waren zijn eerste grote zeges, Van der Poel was toen al 24 jaar.

"Hij heeft op jonge leeftijd al enorm veel bereikt, maar op de weg deed hij pas later echt mee om de prijzen. Ik hoop dat men mij die tijd ook gunt", zegt Del Grosso. Al beseft hij dat er veel meer druk is op jonge renners nu.





Door prestaties van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar op zeer jonge leeftijd en nu ook Isaac Del Toro en de 19-jarige Paul Seixas wordt van alle jongeren verwacht dat ze topprestaties leveren, al is dat natuurlijk niet iedereen gegeven.