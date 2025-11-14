Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

Francisco Mancebo heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De Spanjaard blijft ook in 2026 actief in het wielerpeloton en zal dat doen op 50-jarige leeftijd.

Nieuwe ploeg en Aziatische koerskalender

Enkele weken geleden verschenen berichten over een mogelijk afscheid van Francisco Mancebo. Zelf maakte hij via sociale media duidelijk dat hij nog op zoek was naar een ploeg. “Het was mogelijk dat ik de fiets aan de haak zou hangen, maar ik zocht nog een team”, klinkt het. Inmiddels heeft hij dat gevonden. Volgens Marca tekende Mancebo bij het Chinese continentale Pingtan International Tourism Island Cycling Team.

De overstap betekent dat hij vooral in Azië zal blijven rijden, een regio waar hij de voorbije tien jaar al vaak actief was. Toch is het een nieuwe stap, want hij komt over van Japan, waar hij zeven seizoenen uitkwam voor Matrix Powertag. Daar wist hij nog geregeld te winnen, ondanks zijn leeftijd die dubbel zo hoog lag als die van veel tegenstanders.

Loopbaan en prestaties

Mancebo begon zijn carrière eind jaren negentig bij Banesto, de ploeg die later Movistar werd. Na zijn periode bij AG2R in 2006 bleef hij wereldwijd actief en zette hij zijn loopbaan onafgebroken voort. Hij volgt daarmee het voorbeeld van leeftijdsgenoot Oscar Sevilla, die eveneens zijn vijftigste verjaardag in koers zal vieren bij Team Medellín-EPM.

Tot zijn belangrijkste resultaten behoren twee eindzeges in de Vuelta a Castilla y León (2000 en 2003) en de eindoverwinning in de Vuelta a Burgos in 2002. In datzelfde jaar schreef hij ook de Clásica a los Puertos op zijn naam. Een jaar later volgde winst in de Classique des Alpes, een van zijn meest prestigieuze zeges buiten Spanje.

In de grote rondes liet hij zich eveneens opmerken. In 2004 eindigde hij als derde in de Vuelta a España. Een jaar later werd hij vierde in de Tour de France, waarmee hij zijn kwaliteiten in de zwaarste wedstrijden bevestigde. In die periode pakte hij ook een ritzege in de Vuelta en behaalde hij tweemaal een tweede plaats in etappes.

Vooruitblik op 2026

Met zijn nieuwe contract verzekert Mancebo zich van nog minstens één seizoen in het internationale peloton. Hij zal daarbij vooral in Azië te zien zijn, maar de nadruk ligt op het voortzetten van een carrière die al meer dan een kwarteeuw duurt. “Ik blijf nog een jaar doorgaan en zal op mijn 50ste in het peloton rijden”, laat hij weten.

De Spanjaard treedt daarmee toe tot een select gezelschap van renners die op uitzonderlijke leeftijd competitief blijven. Zijn prestaties uit het verleden en zijn huidige inzet tonen dat hij ook in 2026 nog niet van plan is om definitief te stoppen.