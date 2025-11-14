"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

Het team Deschacht-Hens van Guido en Bart Verschueren groeide de voorbije jaren uit van een bescheiden project tot een ploeg die zich kan meten met de grotere spelers in het veldrijden.

Van kleine structuur naar gevestigde ploeg

De Europese titel van Toon Aerts betekende een hoogtepunt voor de ploeg. Naast Aerts maken ook Victor Van de Putte en U23-kampioene Sterre Vervloet deel uit van de selectie, aangevuld met jonge talenten zoals Giel Lejeune en Joppe Govaerts.

De ploeg sloot bovendien een samenwerking met Lotto, waardoor de omkadering naar een hoger niveau werd getild. Bart Verschueren benadrukt dat de komst van Aerts een kantelpunt was. “Sinds Toon aan het begin van 2024 in de ploeg is gekomen, zijn we serieus geëvolueerd. Dat moést ook. We wilden niet blijven aanmodderen. Het was óf een grote kopman binnenhalen, óf er een streep onder trekken. Het is gelukkig het eerste geworden”, klinkt het bij WielerFlits.

Passie van Guido en Bart Verschueren

De familie Verschueren heeft al decennialang banden met de sport. Guido werkte jarenlang in de wegenbouw, maar was ook actief rond voormalig wereldkampioen Danny De Bie. “Eigenlijk heeft heel ons leven altijd in het teken van de cross gestaan. Het is onze grote passie, ik kan het niet anders zeggen”, klinkt het.

Bart zelf was vijftien jaar geleden actief als renner, maar bereikte nooit het profniveau. Na zijn sportieve carrière ging hij aan de slag in de bouwsector, tot de wielersport opnieuw op zijn pad kwam.

Ontstaan van het team

De oprichting van de ploeg gebeurde onverwacht. “Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft”, vertelt Bart. Hij werd gevraagd of zijn familiebedrijf interesse had om mee het loon van Vincent Baestaens te ondersteunen. Guido stelde daarop voor om zelf een ploeg op te richten. Binnen enkele dagen stond er een structuur rond Baestaens, waarna ook andere renners zoals Daan Soete en Tom Meeusen volgden.

In de beginjaren fungeerde de garage van Guido als opslagplaats. “Op een gegeven moment stonden er veertig paar wielen en dertig fietsen in die garage, tot ‘ons moeder’ begon te klagen dat ze daar niets meer kwijt kon.” Uiteindelijk investeerde de familie in een service course in Heist-op-den-Berg. Met hulp van Bob De Cnodder werd de omkadering verder uitgebouwd, wat mee de komst van Aerts mogelijk maakte.

De samenwerking met Lotto bracht nieuwe mogelijkheden. “Dat is ongelooflijk. Mijn ogen zijn opengegaan. Er kon nog zo veel bij qua professionaliteit. Vergeleken met wat ze bij Lotto doen, zijn wij eigenlijk maar amateurs, bij wijze van spreken. Dit was een win-win voor ons beide, laat ons hopen dat we dat voort kunnen zetten met de fusieploeg”, besluit hij.