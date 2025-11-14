Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bart Wellens trok afgelopen weekend naar Middelkerke en zag hoe de elite mannen een indrukwekkend Europees kampioenschap reden. Toch uitte hij zorgen over de toekomst van het Belgische veldrijden.

Belgisch succes op het EK

Het Europees kampioenschap bij de elite mannen leverde een volledig Belgisch podium op. Toon Aerts kroonde zich tot kampioen, terwijl Thibau Nys tweede en Joran Wyseure derde werd.

Wellens genoot zichtbaar van het spektakel, maar benadrukte dat succes op korte termijn niet automatisch zekerheid biedt voor de toekomst. Hij was verbijsterd over de onderlinge betrokkenheid op het kampioenschap.

Zorgen van Bart Wellens

De voormalige topcrosser en huidige coach merkte tijdens het evenement iets op dat hem zorgen baarde. “Ploegen en de federatie moeten blijven investeren in de jeugd want in het buitenland staan ze ook niet stil”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij wees op een opvallend verschil in aanpak tussen Belgische en buitenlandse ploegen. “Op de parking viel het mij op dat wij Belgen allemaal in onze eigen camper zitten, terwijl de Fransen, Tsjechen en Italianen daar als één ploeg aankomen en bij elkaar blijven.”

Volgens Wellens toont dit contrast aan dat buitenlandse ploegen sterker inzetten op groepsvorming en gezamenlijke begeleiding. Belgische renners lijken vaker individueel georganiseerd, wat op termijn een nadeel kan betekenen in de strijd om talentontwikkeling.

Het signaal dat hij gaf, was duidelijk: de Belgische structuur moet zich aanpassen om competitief te blijven tegenover landen die hun organisatie steeds verder professionaliseren. Al zullen daar wellicht geen oren naar zijn als je goud, zilver en brons pakt op het kampioenschap.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bart Wellens
Toon Aerts

Meer nieuws

Gunt men Toon Aerts zijn Europese titel niet door dopingverhaal? Bart Wellens zegt hoe het zit

Gunt men Toon Aerts zijn Europese titel niet door dopingverhaal? Bart Wellens zegt hoe het zit

18:30
Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

08:30
Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

08:00
"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

07:00
Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

21:30
UCI-voorzitter spreekt klare taal over hoe wielrennen sexy moet blijven

UCI-voorzitter spreekt klare taal over hoe wielrennen sexy moet blijven

20:30
OFFICIEEL Dirk Demol heeft een nieuwe ploeg gevonden en begint aan zijn 27ste seizoen als ploegleider

OFFICIEEL Dirk Demol heeft een nieuwe ploeg gevonden en begint aan zijn 27ste seizoen als ploegleider

20:00
Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

19:00
Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

18:00
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt legendarische ex-renner in huis

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt legendarische ex-renner in huis

17:00
Geen begrip voor uitspraken van Roger De Vlaeminck: "Gewoon te oud geworden"

Geen begrip voor uitspraken van Roger De Vlaeminck: "Gewoon te oud geworden"

16:30
Heeft Alpecin dan toch een tweede naamsponsor beet voor 2026?

Heeft Alpecin dan toch een tweede naamsponsor beet voor 2026?

16:00
"Hoop om meer kansen te krijgen": renner van Soudal Quick-Step wil doorbraak forceren

"Hoop om meer kansen te krijgen": renner van Soudal Quick-Step wil doorbraak forceren

15:00
📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

14:00
🎥 Van Hooydonck kiest in droomploeg niet voor Van Aert én laat ook Van der Poel en Pogacar links liggen

🎥 Van Hooydonck kiest in droomploeg niet voor Van Aert én laat ook Van der Poel en Pogacar links liggen

13:30
Na zijn mislukte EK: Jonas Vingegaard is helder over zijn toekomst als eendagsrenner

Na zijn mislukte EK: Jonas Vingegaard is helder over zijn toekomst als eendagsrenner

13:00
Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

13/11
"Plots is het voorbij": Jasper Philipsen is openhartig over moeilijke periode na valpartij in de Tour

"Plots is het voorbij": Jasper Philipsen is openhartig over moeilijke periode na valpartij in de Tour

12:30
"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt

"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt

12:00
📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

11:00
Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

10:00
"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

09:00
Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

13/11
Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen lijken grote kans op primeur te maken

Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen lijken grote kans op primeur te maken

13/11
Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

13/11
Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

12/11
Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

12/11
Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

12/11
Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

12/11
Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

12/11
Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot Analyse

Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot

12/11
Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

12/11
Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

12/11
Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

12/11
Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

12/11
Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

12/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Bart Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Wellens Christoph Roodhooft Justine Ghekiere Quinten Hermans Marianne Vos Jasper De Buyst Gianni Vermeersch Lindsay De Vylder Dirk Demol Fabio van den Bossche Pim Ronhaar Sven Nys Juan Ayuso

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved