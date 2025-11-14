Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

Bart Wellens trok afgelopen weekend naar Middelkerke en zag hoe de elite mannen een indrukwekkend Europees kampioenschap reden. Toch uitte hij zorgen over de toekomst van het Belgische veldrijden.

Belgisch succes op het EK

Het Europees kampioenschap bij de elite mannen leverde een volledig Belgisch podium op. Toon Aerts kroonde zich tot kampioen, terwijl Thibau Nys tweede en Joran Wyseure derde werd.

Wellens genoot zichtbaar van het spektakel, maar benadrukte dat succes op korte termijn niet automatisch zekerheid biedt voor de toekomst. Hij was verbijsterd over de onderlinge betrokkenheid op het kampioenschap.

Zorgen van Bart Wellens

De voormalige topcrosser en huidige coach merkte tijdens het evenement iets op dat hem zorgen baarde. “Ploegen en de federatie moeten blijven investeren in de jeugd want in het buitenland staan ze ook niet stil”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij wees op een opvallend verschil in aanpak tussen Belgische en buitenlandse ploegen. “Op de parking viel het mij op dat wij Belgen allemaal in onze eigen camper zitten, terwijl de Fransen, Tsjechen en Italianen daar als één ploeg aankomen en bij elkaar blijven.”





Volgens Wellens toont dit contrast aan dat buitenlandse ploegen sterker inzetten op groepsvorming en gezamenlijke begeleiding. Belgische renners lijken vaker individueel georganiseerd, wat op termijn een nadeel kan betekenen in de strijd om talentontwikkeling.

Het signaal dat hij gaf, was duidelijk: de Belgische structuur moet zich aanpassen om competitief te blijven tegenover landen die hun organisatie steeds verder professionaliseren. Al zullen daar wellicht geen oren naar zijn als je goud, zilver en brons pakt op het kampioenschap.