UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

David Lappartient, voorzitter van de Internationale Wielerunie, laat zich horen over de mentale gezondheid van renners. Hij wijst op nieuwe fenomenen in het peloton en benadrukt dat aandacht voor welzijn noodzakelijk is.

De UCI-voorzitter merkt op dat de druk op renners aanzienlijk is toegenomen. Hij verwijst naar het feit dat er tegenwoordig gevallen van burn-out zichtbaar zijn die men vroeger niet kende. Daarmee geeft hij aan dat de intensiteit van het moderne wielrennen nieuwe gevolgen heeft.

Mentale belasting volgens David Lappartient

Volgens Lappartient is de kalender van het wielrennen zwaar en vraagt deze veel van de sporters. Hij vertelt dat het aantal wedstrijden en de eisen van ploegen leiden tot een constante belasting. “De renners zijn onder permanente spanning”, klinkt het bij Ouest France. Dit maakt dat herstelmomenten schaars zijn en dat de mentale druk zich opstapelt.

Daarnaast wijst hij op de rol van sociale media en publieke verwachtingen. Renners worden niet alleen beoordeeld op hun prestaties, maar ook op hun zichtbaarheid en interactie met fans. “Alles wordt geanalyseerd en gedeeld”, zegt hij. Dit vergroot de druk en kan bijdragen aan vermoeidheid en psychische problemen.

Vooruitblik en maatregelen

De voorzitter stelt dat de UCI het thema mentale gezondheid serieus neemt. Hij vertelt dat er gesprekken lopen met ploegen en medische experts om betere begeleiding te voorzien. “We moeten dit onderwerp centraal stellen”, besluit hij. Het gaat volgens hem niet enkel om prestaties, maar ook om het welzijn van de sporters.

Verder benadrukt hij dat ploegen verantwoordelijkheid dragen. Hij stelt dat begeleiding en ondersteuning niet optioneel mogen zijn. “De teams moeten hun renners beschermen”, klinkt het. Daarmee legt hij de nadruk op een gedeelde taak tussen bond en organisaties.

Tot slot wijst Lappartient op de noodzaak van structurele veranderingen. Hij besluit dat het wielrennen niet kan volstaan met ad-hoc maatregelen, maar dat er een bredere strategie nodig is. “Het is een kwestie van toekomst voor onze sport.” Daarmee maakt hij duidelijk dat mentale gezondheid een blijvend aandachtspunt zal zijn.