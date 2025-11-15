Dankzij Mathieu van der Poel heeft ook iemand anders de koersmicrobe te pakken, in gezelschap van bekende

Al zijn knalprestaties zijn niet enkel goed voor Mathieu van der Poel zelf. Hij kan de koersmicrobe ook bij anderen aanwakkeren, zoals bij vriendin Roxanne Bertels.

Er zijn al eerder op sociale media beelden verschenen van Roxanne Bertels op een witte Canyon-fiets: dat is ook het beeld dat we gewend zijn bij Mathieu van der Poel. Zijn vriendin staat echter vooral bekend als een hardloopfanate. Inmiddels heeft ze de liefde voor de fiets ook te pakken, niet onlogisch als partner van Van der Poel.

Roxanne heeft dit ook nog eens bevestigd in een fotoreeks op haar Instagrampagina. In twee afbeeldingen is ze opnieuw te zien op die witte Canyon-fiets, al trainend in de Spaanse zon. Dat is ook waar Mathieu van der Poel het liefst vertoeft in de aanloop naar een nieuw wegseizoen en een intermezzo in het veldrijden waar menig fan op hoopt.

Vriendin Van der Poel fietst met Femke Herygers

Op één van de foto's van Roxanne op de fiets geniet ze overigens het gezelschap van nog een ander bekend persoon. Femke Herygers, dochter van voormalig wereldkampioen veldrijden Paul Herygers, is met Roxanne Bertels gaan fietsen. Roxanne en Bertels hebben met hun fietstocht dus het nuttige aan het aangename kunnen koppelen.

De fotoreeks van Roxanne Bertels heeft dus ook nog heel wat anders in petto. Zo zit er een mooie foto met haar hond Lola bij en mag natuurlijk ook Mathieu van der Poel niet ontbreken. Op één van de afbeelding is duidelijk te zien dat het koppel genoten heeft van de vakantie. Hopelijk voor Van der Poel zijn de batterijen weer helemaal opgeladen.

Sportiviteit troef ten huize Van der Poel

Daarnaast laat Roxanne ook haar liefde voor het hardlopen nog eens blijken door reclame te maken voor HOKA-schoenen. Dit is immers een bekend merk voor hardlopers. Sportiviteit wordt duidelijk hoog in het vaandel gedragen door iedereen ten huize Van der Poel.