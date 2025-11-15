Een bondscoach zet puntjes op de i: irritant voor vele anderen hoezeer Evenepoel en Pogacar erbovenuit steken

De eendagskoersen aan het einde van het jaar hebben duidelijk gemaakt dat Evenepoel en Pogacar er op dit vlak bovenuit steken. Met de Sloveen nog een trapje hoger dan de Belg.

Bij Cyclism' Actu heeft Thomas Voeckler als Frans bondscoach teruggeblikt op de kampioenschappen op het einde van het jaar. "Op het WK hadden we twee zieke renners. Eén van hen had Pavel Sivakov en Paul Lapeira kunnen vervoegen in de finale. Zij zaten in de koers ... maar het was dan de koers achter Remco Evenepoel en Pogacar."

Die twee maakten er een wedstrijdje van onder de wedstrijd, met dan Pogacar als overwinnaar. Evenepoel was de best of the rest. "Op het EK was het hetzelfde. De startlijst was een grote klassieker waardig: Ayuso, Vingegaard, Pogacar, Evenepoel... Alle landen hadden hun beste renners opgesteld." De concurrentie was dus erg groot.

Pogacar de beste en Evenepoel op één na beste

Dat verhaaltje herhaalde zich dan ook nog eens in de Ronde van Lombardije. Tadej Pogacar heerste boven alles en iedereen. Remco Evenepoel was duidelijk de tweede beste renner in koers. Alle andere deelnemers moesten dan nog strijden voor de kruimels: voor hen was de derde en laatste podiumplaats absoluut het maximaal haalbare.

Voeckler laat tussen de lijnen verstaan dat dit toch wat enerverend is en vooral de dominantie van Pogacar is een doorn in het oog. "Je moet bewondering hebben voor Pogacar. Wat hij doet, is ongelooflijk. Er gaat zo'n eenvoud en koersplezier van hem uit. Maar ja, het wordt zo wat saai. Het EK was enkel interessant voor de derde plek."





Waarschuwing voor saaiheid door dominantie Pogacar

Daar is het toch wel wat voor opletten in de toekomst van het internationale wielrennen. Als de eerste twee plaatsen snel verdeeld zijn, kan enkel de strijd om de derde plek nog boeien. Dat is toch niet wat we van kampioenschappen of klassiekers verwachten.