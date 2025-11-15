Een bondscoach zet puntjes op de i: irritant voor vele anderen hoezeer Evenepoel en Pogacar erbovenuit steken

Een bondscoach zet puntjes op de i: irritant voor vele anderen hoezeer Evenepoel en Pogacar erbovenuit steken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De eendagskoersen aan het einde van het jaar hebben duidelijk gemaakt dat Evenepoel en Pogacar er op dit vlak bovenuit steken. Met de Sloveen nog een trapje hoger dan de Belg.

Bij Cyclism' Actu heeft Thomas Voeckler als Frans bondscoach teruggeblikt op de kampioenschappen op het einde van het jaar. "Op het WK hadden we twee zieke renners. Eén van hen had Pavel Sivakov en Paul Lapeira kunnen vervoegen in de finale. Zij zaten in de koers ... maar het was dan de koers achter Remco Evenepoel en Pogacar."

Die twee maakten er een wedstrijdje van onder de wedstrijd, met dan Pogacar als overwinnaar. Evenepoel was de best of the rest. "Op het EK was het hetzelfde. De startlijst was een grote klassieker waardig: Ayuso, Vingegaard, Pogacar, Evenepoel... Alle landen hadden hun beste renners opgesteld." De concurrentie was dus erg groot.

Pogacar de beste en Evenepoel op één na beste

Dat verhaaltje herhaalde zich dan ook nog eens in de Ronde van Lombardije. Tadej Pogacar heerste boven alles en iedereen. Remco Evenepoel was duidelijk de tweede beste renner in koers. Alle andere deelnemers moesten dan nog strijden voor de kruimels: voor hen was de derde en laatste podiumplaats absoluut het maximaal haalbare.

Voeckler laat tussen de lijnen verstaan dat dit toch wat enerverend is en vooral de dominantie van Pogacar is een doorn in het oog. "Je moet bewondering hebben voor Pogacar. Wat hij doet, is ongelooflijk. Er gaat zo'n eenvoud en koersplezier van hem uit. Maar ja, het wordt zo wat saai. Het EK was enkel interessant voor de derde plek."

Waarschuwing voor saaiheid door dominantie Pogacar

Daar is het toch wel wat voor opletten in de toekomst van het internationale wielrennen. Als de eerste twee plaatsen snel verdeeld zijn, kan enkel de strijd om de derde plek nog boeien. Dat is toch niet wat we van kampioenschappen of klassiekers verwachten. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thomas Voeckler
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

15:00
Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

13:30
Wout van Aert houdt zich niet in over eigen leiderschapsstijl: "Ik ben een zeer veeleisend persoon"

Wout van Aert houdt zich niet in over eigen leiderschapsstijl: "Ik ben een zeer veeleisend persoon"

20:30
Dankzij Mathieu van der Poel heeft ook iemand anders de koersmicrobe te pakken, in gezelschap van bekende

Dankzij Mathieu van der Poel heeft ook iemand anders de koersmicrobe te pakken, in gezelschap van bekende

20:00
Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

18:30
"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

11:00
Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

13:00
Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

12:30
Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

08:00
"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

12:00
Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

10:00
Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

07:00
Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

09:00
Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

08:30
Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

07:30
"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

14/11
"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

14/11
'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

14/11
"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

14/11
"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

14/11
Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

14/11
Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

14/11
Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

14/11
Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

14/11
Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

14/11
"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

14/11
Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

14/11
"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

14/11
Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

14/11
Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

14/11
Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

14/11
Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

14/11
UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

14/11
Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

14/11
Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

13/11
Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

14/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Thibau Nys Toon Aerts Bart Wellens Jasper Philipsen Joris Nieuwenhuis Tim Wellens Laura Verdonschot Francisco Mancebo Perez Tim Merlier Jan Bakelants Biniam Girmay Daan Soete Thijs Zonneveld Thomas Voeckler Greg Van Avermaet Lucinda Brand

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved