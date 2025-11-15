Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

Israel Premier Tech heeft een officiële mededeling gedaan in aanloop naar het seizoen 2026. Het team kondigt veranderingen aan in identiteit en structuur, terwijl ook afscheid wordt genomen van enkele renners en stafleden.

Nieuwe koers voor Israel Premier Tech

Het wielerteam bevestigt dat de voorbereidingen voor het komende jaar volop bezig zijn. Daarbij wordt een korte onderbreking aangekondigd. “Met de voorbereidingen voor het komende seizoen in volle gang gaan we vanaf morgen, zaterdag 15 november, even offline, voordat we terugkeren om de nieuwe naam en identiteit van het team bekend te maken. Blijf ons volgen”, klinkt het op Instagram.

De organisatie benadrukt dat dit moment een overgangsperiode markeert. Het doel is om de nieuwe merkidentiteit zorgvuldig te presenteren en tegelijk de continuïteit van de sportieve plannen te waarborgen.

Afscheid van renners en staf

In dezelfde verklaring wordt aandacht besteed aan vertrekkende medewerkers en renners. “Voordat we afsluiten willen we van de gelegenheid gebruikmaken om onze vertrekkende staf te bedanken voor al hun harde werk en natuurlijk de vertrekkende renners: Pascal Ackermann, Chris Froome, Riley Pickrell, Matthew Riccitello, Michael Schwarzmann en Mike Woods. Bedankt voor de herinneringen van de afgelopen jaren, we kijken ernaar uit jullie volgend jaar in het peloton te zien of waar het volgende hoofdstuk jullie ook brengt.”

Doorstart

Volgens berichtgeving van journalist Ciro Scognamiglio van Gazzetta dello Sport lijkt de ploeg een Zwitserse licentie te zullen aannemen. Dit zou de komst van een Zwitserse titelsponsor betekenen. Hoewel er nog geen volledige zekerheid is, wordt dit gezien als een teken van stabiliteit.

Scognamiglio stelt dat deze ontwikkeling belangrijk is in een periode waarin meerdere ploegen verdwijnen of fuseren. Voor de renners van Israel Premier Tech betekent dit dat hun toekomst voorlopig veiliggesteld lijkt na heel wat tijd van onzekerheid.