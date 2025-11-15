Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty zorgt voor veel onduidelijkheid binnen de wielerwereld. Oud-ploegleider Hilaire Van der Schueren deelt zijn zakelijke kijk op de situatie en schetst de gevolgen voor personeel en renners.

Onrust bij personeel en renners

Van der Schueren benadrukt dat hij zelf geen rol speelde in de onderhandelingen, maar dat hij dagelijks signalen ontvangt van oud-collega’s. “Bij de fusie ben ik zelf niet betrokken, maar mijn telefoon staat niet stil”, zegt hij in Het Nieuwsblad. Het personeel ervaart onzekerheid en wisselende beslissingen. Zo moesten mecaniciens Nick Mondelaers en Jeanick Verstraete vertrekken, waarna zij enkele weken later opnieuw werden gevraagd terug te keren.

Ook bij de renners is de aanpak niet consistent. Voor de overstap van Louis Barré naar Visma-Lease a Bike werd een financiële vergoeding gevraagd, terwijl andere renners met lopende contracten, zoals Arne Marit en Gerben Thijssen, zonder compensatie mochten vertrekken. Deze verschillen in beleid zorgen voor vragen bij betrokkenen.

Kritische blik van Hilaire Van der Schueren

Volgens Van der Schueren is het vertrouwen in de fusie beperkt. “En wat me nog het minst vertrouwen geeft: ik zie dat dezelfde mensen die het geld hebben opgemaakt nu als eersten mee de overstap maken.” Hij stelt dat dit een teken is van een problematische structuur binnen de organisatie.

Toch erkent hij dat er ook positieve elementen zijn. Hij noemt Jean-François Boulart een competente manager met wie hij altijd een goede relatie had. Het door hem geïntroduceerde systeem van de businessclub leverde jarenlang financiële steun op en hield de ploeg overeind.

Van der Schueren vertelt dat Jean-François hem begin 2023 persoonlijk aan boord hield, ondanks interne druk om hem te laten vertrekken. “Hij heeft mij begin 2023 ook aan boord gehouden bij de ploeg, toen andere mensen mij al buiten wilden.”

Dankzij die beslissing kon Van der Schueren zijn carrière afronden zoals hij zelf wilde. “JF heeft ervoor gezorgd dat ik dat jaar nog kon uitdoen, waardoor ik nu kan zeggen dat ik vijftig jaar ploegleider ben geweest”, besluit hij.