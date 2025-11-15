Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

Het recente EK leverde voor België minder resultaten op dan gehoopt. Rudy De Bie, voormalig bondscoach, geeft zijn analyse en plaatst de prestaties in een bredere context.

Golfbewegingen in talentontwikkeling

De Bie benadrukt dat mindere resultaten geen reden tot paniek zijn. “Ik zou me daar niet te druk in maken”, zegt hij meteen klaar en duidelijk bij Het Nieuwsblad. Hij wijst erop dat talent zich in golven aandient en dat er altijd periodes zijn waarin het moeilijker gaat.

Tijdens zijn eigen jaren als bondscoach kende hij ook momenten waarin de jeugd minder sterk presteerde, maar telkens kwamen er nieuwe renners bovendrijven. Volgens hem is het dus een kwestie van geduld en vertrouwen in de natuurlijke cyclus van talentontwikkeling. Elke generatie brengt uiteindelijk renners voort die hun plaats weten te veroveren in de sport.

Italië en Frankrijk onder de loep

Opvallend was de sterke prestatie van Italië tijdens het EK. De Bie merkt op dat er na een lange periode van stilte opnieuw talenten opstaan. “Na jaren van droogte zien we inderdaad enkele grote talenten opstaan”, klinkt het. Hij koppelt dit aan een verbeterde structuur binnen de Italiaanse sportwereld.

Frankrijk daarentegen blijft volgens hem een bijzonder geval. Hoewel er bij de jeugd voldoende talent aanwezig is, krijgt veldrijden er geen eerste plaats in de sporthiërarchie. Hij besluit dat de Olympische Spelen mogelijk een kentering kunnen brengen. “Niets gaat boven de beleving op de Olympische Spelen.”

Vrouwenveldrijden in België

De Bie ziet dat het vrouwenveldrijden in België ondanks grote inspanningen achterblijft. “Alles is voorhanden in België en toch is er geen kentering zichtbaar.” Hij stelt dat zelfs renners met minder talent toegang hebben tot alle middelen, wat volgens hem leidt tot een zekere mate van verwendheid.

Hij verwijst naar het team Deceuster-Bouwpunt, dat zich volledig richt op vrouwelijke renners. “Het zou voor die ploeg mooi zijn, mocht ze beloond worden met een toptalent. Maar voorlopig zie ik ze nog niet”, besluit De Bie.