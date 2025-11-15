Wout van Aert is er in elk geval helemaal voor te vinden: durft Jan Bakelants zich eraan wagen?

Wout van Aert is er in elk geval helemaal voor te vinden: durft Jan Bakelants zich eraan wagen?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Als Wout van Aert er wat op aandringt, zou hij dan Jan Bakelants niet kunnen overtuigen? Een andere trainingsmakker van Van Aert zou Bakelants graag in de cross zien.

Daan Soete is al jarenlang een goede vriend en ook trainingsmaat van Wout van Aert. Dat kan inmiddels ook gezegd worden van Jan Bakelants. Een paar dagen geleden heeft Soete dan ook een video geplaatst op Instagram van een trainingstocht van hun drieën door de bossen en in de velden. Voor Van Aert de manier om zich klaar te stomen voor zijn crossseizoen.

Hij heeft op sportief gebied dus ook belang bij zijn onderneming, maar voorts draaide het ook grotendeels om plezier maken. Dat blijkt ook uit wat Soete bij deze video schrijft. "Kempenzeunen off-road. Wie wil Jan Bakelants graag in de cross zien?" Soete voegt er qua emoji een ferme knipoog aan toe: een toepasselijke keuze.

Ook Van Aert is voorstander

Aangezien hij zelf de vraag stelt, mogen we veronderstellen dat Soete zelf er wel voorstander zou zijn van een Bakelants in de cyclocross. Hij is overigens niet alleen. Wout van Aert himself steekt op Instagram ook zijn hand omhoog. Het kan misschien als motivatie dienen om later dit seizoen bijvoorbeeld mee te doen aan de Turbo Cross.

Overigens zouden niet alleen crossers het toejuichen als Jan Bakelants de stap naar het veldrijden zou zetten. Ruben Van Gucht laat weten dat hij het ook wel graag zou zien en dat hij er ook graag commentaar bij zou geven. Van Gucht is immers ook dit seizoen bij de VRT-uitzendingen een van de commentatoren bij de veldritten. 

Bal in het kamp van Bakelants

Kortom: heel wat volk is het idee wel genegen. Nu ligt de bal uiteraard in het kamp van Jan Bakelants zelf. De voormalige wegwielrenner heeft zich er nog niet over laten horen en dat verraadt mogelijk hoe hij er zelf over denkt. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wout Van Aert
Jan Bakelants
Daan Soete

Meer nieuws

Thibau Nys legt een eerlijke bekentenis af over pijnlijk moment in zijn carrière

Thibau Nys legt een eerlijke bekentenis af over pijnlijk moment in zijn carrière

14:00
Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

15:00
Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

13:30
Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

13:00
Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

12:30
"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

12:00
"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

11:00
Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

10:00
"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

19:00
Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

09:00
Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

08:30
Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

08:00
Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

07:30
Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

07:00
"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

21:30
"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

20:30
'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

20:00
"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

18:30
Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

18:00
Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

17:00
Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

14/11
"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

14/11
Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

14/11
Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

14/11
Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

14/11
Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

14/11
Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

14/11
Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

14/11
UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

14/11
"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

14/11
Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

14/11
Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

14/11
Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

14/11
Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

14/11
"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

14/11
Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

13/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Wout Van Aert Toon Aerts Tim Wellens Laura Verdonschot Roger De Vlaeminck Bart Wellens Dirk Demol Lotte Kopecky Johan Museeuw Rudy De Bie Jonas Vingegaard Rasmussen Eli Iserbyt Thibau Nys Jan Bakelants Francisco Mancebo Perez Daan Soete

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved