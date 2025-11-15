Wout van Aert is er in elk geval helemaal voor te vinden: durft Jan Bakelants zich eraan wagen?

Als Wout van Aert er wat op aandringt, zou hij dan Jan Bakelants niet kunnen overtuigen? Een andere trainingsmakker van Van Aert zou Bakelants graag in de cross zien.

Daan Soete is al jarenlang een goede vriend en ook trainingsmaat van Wout van Aert. Dat kan inmiddels ook gezegd worden van Jan Bakelants. Een paar dagen geleden heeft Soete dan ook een video geplaatst op Instagram van een trainingstocht van hun drieën door de bossen en in de velden. Voor Van Aert de manier om zich klaar te stomen voor zijn crossseizoen.

Hij heeft op sportief gebied dus ook belang bij zijn onderneming, maar voorts draaide het ook grotendeels om plezier maken. Dat blijkt ook uit wat Soete bij deze video schrijft. "Kempenzeunen off-road. Wie wil Jan Bakelants graag in de cross zien?" Soete voegt er qua emoji een ferme knipoog aan toe: een toepasselijke keuze.

Ook Van Aert is voorstander

Aangezien hij zelf de vraag stelt, mogen we veronderstellen dat Soete zelf er wel voorstander zou zijn van een Bakelants in de cyclocross. Hij is overigens niet alleen. Wout van Aert himself steekt op Instagram ook zijn hand omhoog. Het kan misschien als motivatie dienen om later dit seizoen bijvoorbeeld mee te doen aan de Turbo Cross.

Overigens zouden niet alleen crossers het toejuichen als Jan Bakelants de stap naar het veldrijden zou zetten. Ruben Van Gucht laat weten dat hij het ook wel graag zou zien en dat hij er ook graag commentaar bij zou geven. Van Gucht is immers ook dit seizoen bij de VRT-uitzendingen een van de commentatoren bij de veldritten.

Bal in het kamp van Bakelants

Kortom: heel wat volk is het idee wel genegen. Nu ligt de bal uiteraard in het kamp van Jan Bakelants zelf. De voormalige wegwielrenner heeft zich er nog niet over laten horen en dat verraadt mogelijk hoe hij er zelf over denkt.