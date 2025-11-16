"Dat is het belangrijkste:" Lotte Kopecky blikt al vooruit op 2026

Lotte Kopecky moest al midden september een punt zetten achter haar seizoen door een valpartij en een wervelbreuk. Ze richt haar vizier al op 2026.

Door een valpartij in de Ronde van de Ardèche moest Lotte Kopecky al op 11 september een punt zetten achter haar seizoen. De tweevoudige wereldkampioene moest het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk missen.

Na twee weken rust begon Kopecky al aan de voorbereiding op haar nieuwe seizoen met een trainingskamp in Lanzarote. Het WK baanwielrennen in Chili liet Kopecky eind oktober aan zich voorbij gaan.

Kopecky heeft zin in 2026

"Ik denk dat het de beste keuze is geweest om mezelf rust te schenken en meteen te denken aan het volgende seizoen", zegt Kopecky bij Belga. Toch heeft Kopecky al zin in het nieuwe seizoen, ook al is dat nog niet voor meteen.

"Het is nog ver, maar ik kijk er nu al naar uit. Ik hoop er weer te staan in het voorjaar. Ik heb heel veel zin in wat komt, dat is het belangrijkste", besluit Kopecky nog. Hoe haar programma er zal uitzien, is nog niet duidelijk.





Met drie zeges in de Ronde van Vlaanderen is Kopecky al recordhoudster, maar dat zal wellicht opnieuw een van haar belangrijkste koersen worden. Of ze in de Tour nog eens een klassement wil rijden, valt af te wachten.