"Heel goede zaak": Herygers droomt nu al weg bij plannen van Mettepenningen

Jurgen Mettepenningen neemt volgend jaar de Flandriencross in Hamme over. Paul Herygers droomt al van een terugkeer naar het oude parcours in Zogge.

Jurgen Mettepenningen heeft niet alleen zijn crossploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Hij organiseert ook crossen, zoals de Wereldbeker in Dendermonde, die Wout van Aert op vier edities al drie keer won.

Met Golazo, de organisatie van de cross in Hamme, heeft Mettepenningen nu een samenwerking om een cross in de X2O Badkamers Trofee te organiseren. Vanaf volgend seizoen zal Mettepenningen ook de Flandriencross in Hamme overnemen, al zal hij de naam wellicht niet behouden.

Terugkeer naar parcours in Zogge?

Mettepenningen heeft vier parcoursen in gedachten. Het huidige parcours in Hamme aan de Mirabrug, het provinciaal domein Puyenbroeck, het parcours van de Wereldbeker in Grembergen (Dendermonde) en het oude parcours in Hamme-Zogge.

"We kunnen met de licenties (X2O Badkamers Trofee en Wereldbeker) op vier omlopen terecht, maar de invulling ervan weet ik nog niet. De bedoeling is dat daar snel duidelijkheid over komt", zegt Mettepenningen bij WielerFlits.

Van 2002 tot 2013 organiseerde Mettepenningen in Zogge al de Bollekescross, de voorganger van de Flandriencross. Herygers denkt dat Zogge een grote kanshebber is. "Dat was daar één groot volksfeest. Misschien zou dat wel eens heel goede zaak zijn", zegt Herygers bij VRT1.