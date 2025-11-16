Lotte Kopecky pakt Belgische titel, maar spreekt nog twijfels uit over haar blessure

Lotte Kopecky heeft in Gent de Belgische titel in het omnium gepakt. Voor Kopecky was het haar terugkeer in competitie nadat ze in september een wervelbreuk opliep.

Volgende week komt Lotte Kopecky twee dagen in actie tijdens de Zesdaagse van Gent, maar ze wilde toch al vroeger haar rentree maken. Kopecky nam op het BK baanwielrennen in Gent deel aan het omnium.

Kopecky had duidelijk een goed gevoel want in de eerste twee nummers, het scratch en de tempo race, dubbelde ze haar concurrenten Katrijn De Clercq, Lani Wittevrongel en Luca Vierstraete. Ook de afvallingskoers won Kopecky.

In de afsluitende puntenkoers dubbelde Kopecky haar concurrenten nog vier keer, ze werd dus met veel overmacht Belgisch kampioene omnium. De Clercq werd tweede, Wittewrongel derde.

Kopecky over haar blessure en revalidatie

"Het ging redelijk gemakkelijk, maar dat neemt niet weg dat ik met vraagtekens aan de start was gekomen", zei Kopecky achteraf bij Sporza. "Sinds september had ik geen wedstrijd meer gehad, al zeker niet op de piste."





"Het herstel gaat goed, maar de blessure zorgt nog steeds voor een vraagteken. Sowieso. Voorlopig gaat het goed, maar ik hoop dat het me straks geen parten speelt als de belasting groter wordt en ik meer wedstrijden rijd."