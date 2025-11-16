Opnieuw pech: toptalent Fleur Moors (20) moet alweer tegenslag slikken

In Merksplas zou Fleur Moors zaterdag haar rentree maken in het veld. De 20-jarige Belgische kon echter niet aan de start staan.

Het is alweer van 1 december vorig jaar geleden dat Fleur Moors nog eens aan de start stond van een veldrit. Het Belgische toptalent werd toen twaalfde in Dublin, maar door problemen met haar sinussen stond ze lange tijd aan de kant.

Pas begin juni kon Moors haar comeback maken op de weg en ze werd meteen zesde in de Antwerp Port Epic. In Dwars door de Westhoek was Moors enkele dagen later dan weer de beste, haar eerste profzege.

Moors geeft forfait in Merksplas

De Giro moest Moors in juli verlaten met een gebroken spaakbeen, in de Ronde van de Toekomst voor beloften eindigde ze in vier van de zeven ritten in de top vijf. Voor het WK in Rwanda moest Moors afhaken door problemen met de hoogte.

De voorbije weken stoomde Moors zich klaar om haar rentree te maken in het veld. Die comeback zou ze zaterdag maken in Merksplas, maar bij WielerFlits bevestigde Baloise Glowi Lions dat Moors ziek was geworden en forfait moest geven.

Rentree van Moors in Tabor

Voor de eerste manche van de Wereldbeker in het Tsjechische Tabor volgende week zit Moors wel in de selectie bij de beloften. Een aparte wedstrijd voor de beloften vrouwen is er niet, Moors zal dus samen met de profs aan de start staan.