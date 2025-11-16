Opnieuw tweede na Thibau Nys: Cameron Mason verklaart zijn terugkeer naar de top

Cameron Mason heeft Thibau Nys het vuur aan de schenen gelegd in Hamme, meer moest tevreden zijn met een tweede plaats. Voor de Britse kampioen nog maar de tweede podiumplaats dit seizoen.

Net als op de Koppenberg was Thibau Nys net iets sterker dan Cameron Mason in Hamme. De Britse kampioen moest Nys in Oudenaarde laten rijden, in Hamme klampte hij aan tot in de slotronde.

Foutje kost Mason de zege in Hamme

Nys plaatste een halve ronde voor het einde zijn versnelling en Mason moest door een foutje een gaatje laten. In de laatste rechte lijn probeerde hij Nys nog bij te halen, maar Mason strandde op één seconde.

“In de eerste twee rondes bleef ik kalm. Halfweg versnelde ik”, zei Mason in het Nederlands. "Ik denk dat Thibau en ik de beste techniek hadden op dit parcours, maar Thibau had net een beetje meer in de laatste twee minuten."

"In de laatste ronde maakte ik twee foutjes", ging Mason verder in het Engels. "Het kon beide kanten opgaan. Ik was de eerste keer dat ik zo dicht bij een zege kwam, dus dit zal ik even moeten verwerken." Toch kon Mason tevreden zijn, want hij doet het een pak beter dan vorig seizoen.

Wat veranderde Mason?

Toen won Mason het Britse kampioenschap, maar in geen enkele andere cross stond hij op het podium, nu dus al twee keer in België. Wat doet hij anders? "Ik probeer bij elke wedstrijd heel rustig en gecontroleerd aan de start te staan."

"Ik probeer me enkel te focussen op wat ik kan controleren. Aan de rest probeer ik niet te denken en neem ik erbij. Dat werkt voor mij, zeker in wedstrijden zoals vandaag, waar er heel veel in een uur veel kan gebeuren."