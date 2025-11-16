Terugkeer Van der Poel in het veld: Roodhooft geeft nog wat meer prijs

Mathieu van der Poel stoomt zich in Spanje klaar voor het veldritseizoen. Christoph Roodhooft heeft nog wat meer prijsgegeven over de terugkeer van de wereldkampioen.

Dat wereldkampioen Mathieu van der Poel deze winter opnieuw zal komen crossen, dat staat vast. De vraag is alleen wanneer de Nederlander het veld zal induiken, al was het duidelijk dat het in december zou zijn.

Het programma van Van der Poel zou rond eind november worden bekendgemaakt, kon Christoph Roodhooft enkele weken geleden al verklappen. Een richtdatum over de terugkeer van Van der Poel was er nog niet.

Roodhooft over terugkeer Van der Poel in het veld

Tijdens de live-uitzending van de cross in Hamme ging Roodhooft nog iets verder. "Rond Kerstmis, dan gaat hij te zien zijn ergens", zei Roodhooft bij VRT1. Vijf crossen lijken dan in aanmerking te komen voor de rentree van Van der Poel.

Dan gaat het om Antwerpen op zaterdag 20 december, Koksijde op zondag 21 december, Hofstade op maandag 22 december, Heusden-Zolder op dinsdag 22 december en Gavere op vrijdag 26 december.





Vorig seizoen maakte Van der Poel zijn rentree op 22 december in Zonhoven, twee seizoenen geleden op 16 december in Herentals. In 2021 begon Van der Poel pas op 26 december aan zijn seizoen in Dendermonde na zijn val op de Spelen in Tokio.