Thibau Nys heeft opnieuw problemen in het zand, maar komt met duidelijke verklaring

Thibau Nys is in zijn eerste cross in zijn Belgische trui zevende geworden in Merksplas. Vooral in het zand had hij problemen, maar Nys ontkende dat dat het grootste probleem was.

Niel had Nys deze week overgeslagen, waardoor hij net als op het EK veldrijden voor de tweede cross op rij veel zand kreeg voorgeschoteld in Merksplas. De eerste passage door het zand ging nog goed, daarna ging het steeds minder.

Nys verloor plaatsen in het zand en moest zelfs ook van de fiets. In zijn eerste cross in zijn Belgische driekleur moest Nys tevreden zijn met de zevende plaats in Merksplas. "Ik had geen topdag", zei Nys Nys bij VTM Nieuws.

Volgens Nys verloor hij in de laatste ronde nog wat posities door een lekke band, maar hij had al de hele cross niet het gevoel dat hij competitief was voor de overwinning in Merksplas, die voor Joris Nieuwenhuis was.

Nys duidelijk over zandpassages in Merksplas

Over zijn zandpassages was Nys duidelijk, die waren niet goed genoeg. "Maar ik zoek daar het probleem niet. Ik denk dat dat het gevolg is van een mindere dag", zei Nys wel helder.

Volgens Nys kon hij met een heel goede dag zelfs iets rechtzetten in het zand, maar had hij zo'n dag niet. "Ik hoop dat het morgen (zondag in Hamme, nvdr.) een betere dag is. Dan ga ik er in ieder geval weer vol tegen aan."