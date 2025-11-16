Verklaring voor 20ste plaats in Merksplas? Toon Aerts komt met slecht nieuws

Toon Aerts werd zaterdag pas twintigste in Merksplas. De Europese kampioen komt zondag niet aan de start in Hamme.

Zijn Europese trui heeft Toon Aerts nog niet veel geluk opgebracht. Dinsdag in Niel had Aerts nog niet de juiste focus gevonden na zijn triomf in Middelkerke en moest hij tevreden zijn met een twaalfde plaats.

Zaterdag in Merksplas ging Aerts slecht van start en dat maakte hij nooit meer goed. De Europese kampioen bolde uiteindelijk pas als twintigste over de streep, op net geen twee minuten van Joris Nieuwenhuis.

Aerts moet ziek passen voor Hamme

Op zijn sociale media heeft Aerts zondagochtend aangekondigd dat hij de cross in Hamme moet laten schieten door ziekte. Wellicht sluimerde er al iets bij de Europese kampioen, die deze nacht ziek is geworden.

Klassement X2O Badkamers Trofee om zeep voor Aerts

Voor Aerts betekent zijn forfait ook dat hij het klassement in de X2O Badkamers Trofee mag vergeten. Na twee manches stond Aerts op de derde plaats op 41 seconden van leider Joris Nieuwenhuis.

Doordat Aerts in Hamme niet aan de start komt, krijgt hij vijf minuten straftijd. Daardoor zakt hij al zeker uit de top tien. In de Superprestige stond Aerts ook al maar vijftiende door zijn kettingbreuk in Overijse en zijn twintigste plaats in Merksplas.