Waarom rekende hij niet op zijn sprint? Thibau Nys geeft uitleg na tweede zege van het seizoen

Thibau Nys heeft zijn eerste cross in zijn Belgische driekleur gewonnen. In Hamme was hij de beste in een spannende strijd tegen de Britse kampioen Cameron Mason.

Na zijn tweede plaats op het EK in Middelkerke rijdt Thibau Nys in de Belgische driekleur rond. In Merksplas moest hij genoegen nemen met de zevende plaats, maar in Hamme was het dus wel prijs.

Nys reed een gat dicht op de Britse kampioen Cameron Mason. De twee raakten niet van elkaar af en bleven strijden voor de zege. In de laatste ronde versnelde Nys en sloeg hij een klein kloofje, dat Mason niet meer dicht kreeg.

Nys vertrouwde niet op zijn sprint in Hamme

"Het gevoel was niet beter dan gisteren, maar ik had het gevoel dat de rest nog meer vermoeide benen had. Ik reed technisch een goede cross en door mijn goede start kon ik het me veroorloven om af en toe wat gas terug te nemen."

"Zo had ik nog een goede finale in mijn benen." Waarom besloot Nys om Mason al tijdens de laatste ronde onder druk te zetten in plaats van te rekenen op zijn sprint? "Ik had daarom mijn banden veel moeite met de laatste bocht."





"Op het asfalt schoof ik altijd weg en ik wilde geen risico's nemen. Ik was goed gestart aan het seizoen, maar sindsdien had ik niet meer dezelfde benen. Het is goed voor het vertrouwen", besloot Nys.