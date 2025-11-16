"Weet je wat dat kost?" Van der Schueren onthult hoe Intermarché-Wanty schuld van drie miljoen euro opbouwde

"Weet je wat dat kost?" Van der Schueren onthult hoe Intermarché-Wanty schuld van drie miljoen euro opbouwde
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor Intermarché-Wanty was de fusie met Lotto bijna onvermijdbaar door de oplopende schulden. Hilaire Van der Schueren weet hoe het zo kon ontsporen.

Met een schuld van zo'n drie miljoen euro was de financiële situatie van Intermarché-Wanty stilaan uitzichtloos. De Waalse ploeg had dringend nood aan een extra financiële impuls of moest fuseren zoals het nu zal doen met Lotto. 

Dat het de afgelopen jaren zo kon ontsporen, begrijpt Hilaire Van der Schueren niet. "Ik moet opletten met wat ik zeg, ik wil geen proces voor laster en eerroof", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Dure stages van Intermarché-Wanty in december

Toch had Van der Schueren ploegmanager Jean-François Bourlart gewaarschuwd dat het geld te makkelijk werd uitgegeven. Hij staaft het met een voorbeeld. Zo ging de ploeg in december op trainingskamp, terwijl daar geen geld voor was. 

Ook de hele opleidingsploeg ging mee, goed voor zo'n honderd mensen. "Weet je wat dat kost? In januari, tot daar. Maar in december? Als je dat kan betalen: prima. Maar wij konden dat niet", stelt Van der Schueren. 

Hij kaartte dat ook aan bij Bourlart, maar volgens Van der Schueren kreeg hij het antwoord dat de ploeg moest professionaliseren. En dat begrijpt hij ook, maar dat kon volgens Van der Schueren enkel als daar ook geld voor was. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Na mislukte Tour de France dit jaar: Lotte Kopecky heeft knoop doorgehakt

Na mislukte Tour de France dit jaar: Lotte Kopecky heeft knoop doorgehakt

13:00
"Dat is het belangrijkste:" Lotte Kopecky blikt al vooruit op 2026

"Dat is het belangrijkste:" Lotte Kopecky blikt al vooruit op 2026

12:00
Johan Museeuw velt zijn oordeel over transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Johan Museeuw velt zijn oordeel over transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

11:00
Verklaring voor 20ste plaats in Merksplas? Toon Aerts komt met slecht nieuws

Verklaring voor 20ste plaats in Merksplas? Toon Aerts komt met slecht nieuws

09:30
Medaille op WK, maar geen Zesdaagse: Belgische thuisrijdster geeft forfait door operatie

Medaille op WK, maar geen Zesdaagse: Belgische thuisrijdster geeft forfait door operatie

09:00
Niels Vandeputte nieuwe leider in Superprestige, maar beseft het grote gevaar

Niels Vandeputte nieuwe leider in Superprestige, maar beseft het grote gevaar

08:30
Thibau Nys heeft opnieuw problemen in het zand, maar komt met duidelijke verklaring

Thibau Nys heeft opnieuw problemen in het zand, maar komt met duidelijke verklaring

08:00
Lotte Kopecky pakt Belgische titel, maar spreekt nog twijfels uit over haar blessure

Lotte Kopecky pakt Belgische titel, maar spreekt nog twijfels uit over haar blessure

07:35
Van Aert vertelt in het buitenland hoezeer het op hem weegt: "In ons land zo groot dat de druk er altijd is"

Van Aert vertelt in het buitenland hoezeer het op hem weegt: "In ons land zo groot dat de druk er altijd is"

07:00
Een bondscoach zet puntjes op de i: irritant voor vele anderen hoezeer Evenepoel en Pogacar erbovenuit steken

Een bondscoach zet puntjes op de i: irritant voor vele anderen hoezeer Evenepoel en Pogacar erbovenuit steken

21:30
Wout van Aert houdt zich niet in over eigen leiderschapsstijl: "Ik ben een zeer veeleisend persoon"

Wout van Aert houdt zich niet in over eigen leiderschapsstijl: "Ik ben een zeer veeleisend persoon"

20:30
Dankzij Mathieu van der Poel heeft ook iemand anders de koersmicrobe te pakken, in gezelschap van bekende

Dankzij Mathieu van der Poel heeft ook iemand anders de koersmicrobe te pakken, in gezelschap van bekende

20:00
Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

18:30
Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

15:00
Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

13:30
Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

15/11
Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

15/11
"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

15/11
"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

15/11
Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

15/11
Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

15/11
Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

15/11
Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

15/11
Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

15/11
Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

15/11
"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

14/11
"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

14/11
'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

14/11
"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

14/11
"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

14/11
Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

14/11
Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

14/11
Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

14/11
"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

14/11
Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

14/11
Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

14/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Lotte Kopecky Thibau Nys Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Joris Nieuwenhuis Toon Aerts Niels Vandeputte Tim Wellens Laura Verdonschot Jasper Philipsen Johan Museeuw Thijs Zonneveld Jan Bakelants Greg Van Avermaet Daan Soete Marion Norbert-Riberolle Thomas Voeckler Jordi Warlop

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved