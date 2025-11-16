"Weet je wat dat kost?" Van der Schueren onthult hoe Intermarché-Wanty schuld van drie miljoen euro opbouwde

Voor Intermarché-Wanty was de fusie met Lotto bijna onvermijdbaar door de oplopende schulden. Hilaire Van der Schueren weet hoe het zo kon ontsporen.

Met een schuld van zo'n drie miljoen euro was de financiële situatie van Intermarché-Wanty stilaan uitzichtloos. De Waalse ploeg had dringend nood aan een extra financiële impuls of moest fuseren zoals het nu zal doen met Lotto.

Dat het de afgelopen jaren zo kon ontsporen, begrijpt Hilaire Van der Schueren niet. "Ik moet opletten met wat ik zeg, ik wil geen proces voor laster en eerroof", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dure stages van Intermarché-Wanty in december

Toch had Van der Schueren ploegmanager Jean-François Bourlart gewaarschuwd dat het geld te makkelijk werd uitgegeven. Hij staaft het met een voorbeeld. Zo ging de ploeg in december op trainingskamp, terwijl daar geen geld voor was.

Ook de hele opleidingsploeg ging mee, goed voor zo'n honderd mensen. "Weet je wat dat kost? In januari, tot daar. Maar in december? Als je dat kan betalen: prima. Maar wij konden dat niet", stelt Van der Schueren.

Hij kaartte dat ook aan bij Bourlart, maar volgens Van der Schueren kreeg hij het antwoord dat de ploeg moest professionaliseren. En dat begrijpt hij ook, maar dat kon volgens Van der Schueren enkel als daar ook geld voor was.