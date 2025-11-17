Geen Van Empel in Tabor, andere Nederlandse keert na bijna twee jaar afwezigheid terug

Zondag gaat in het Tsjechische Tabor de Wereldbeker veldrijden van start. Wereldkampioene Fem van Empel zal er niet bij zijn, Shirin van Anrooij staat voor het eerst dit seizoen aan de start.

Sinds haar opgave in de Koppenbergcross is er van Fem van Empel geen spoor meer in het veld. De wereldkampioene werd eind oktober ziek en was daar duidelijk niet van hersteld, waardoor ze op 1 november moest opgeven.

De Nederlandse trok richting Spanje om te trainen en liet Lokeren, het EK, Niel, Merksplas en Hamme schieten. En ook zondag in Tabor, de eerste manche van de Wereldbeker, zal Van Empel er nog niet bij zijn.

Geen Van Empel, wel Van Anrooij in Tabor

De wereldkampioene zit niet in de selectie van de Nederlandse wielerbond KNWU. Wel voor het eerst aan de start dit seizoen is Shirin van Anrooij. Het wordt haar eerste cross sinds tweede kerstdag in 2023.

Begin november vorig jaar ging Van Anrooij onder het mes voor een vernauwde liesslagader, de blessure waar Eli Iserbyt mee kampt, waardoor ze vorig seizoen geen enkele cross reed.

Van Anrooij is daardoor niet meer terug te vinden op de UCI-ranking en zal dan ook achteraan moeten starten. Als ze de komende weken enkele resultaten kan rijden, kan Van Anrooij wel enkele startrijden opschuiven.