Kan Evenepoel zijn vijfde Kristallen Fiets pakken? Deze renner ziet hij zelf als zijn grootste concurrent

Remco Evenepoel staat op het punt om mogelijk zijn vijfde Kristallen Fiets te winnen. In een dubbelinterview met Johan Museeuw en Evenepoel zelf wordt duidelijk hoe groot de kans is dat het record van Museeuw na 23 jaar wordt geëvenaard.

Record van Johan Museeuw

Museeuw liet weten dat hij geen twijfel heeft over de kansen van Evenepoel. “En eerlijk: ik maal er niet om”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Tuurlijk ben ik trots op mijn trofeeën. Voor mij is de Kristallen Fiets nog steeds de Gouden Schoen van het wielrennen. Maar het heeft lang genoeg geduurd.”

Hij verwees naar eerdere toppers die dicht bij het record kwamen, maar uiteindelijk strandden. Boonen, Gilbert en Van Avermaet bleven steken op vier, terwijl Van Aert voorlopig op twee staat.

Ambitie van Remco Evenepoel

Evenepoel gaf aan dat het voor hem een grote eer zou zijn om Museeuw te evenaren. “Ik zou het een geweldige eer vinden om jou te evenaren, Johan. De stemmers moeten zich zeker niet inhouden, er is nog plek in mijn kast. Maar het wordt niet vanzelfsprekend. Ook Merlier verdient hem”, waarmee hij zijn grootste concurrent noemt.

Museeuw wees inderdaad ook op het seizoen van Merlier. “Tim reed een boerenjaar. Ik ben fan! En er zijn er nog. Tim Wellens, Jasper Philipsen, Wout van Aert. Helaas voor hen stuitten ze op een wereld- én Europese kampioen tijdrijden, die bovendien tweede werd in de WK- en EK-wegrit en de Ronde van Lombardije, na het superfenomeen Tadej Pogacar.”





Hij maakte duidelijk dat Evenepoel ondanks de sterke prestaties van anderen een uitzonderlijk palmares kan voorleggen. Museeuw benadrukte ook de mentale kracht van Evenepoel. “Na zijn ongeval op training vanuit blessure met succes terugknokte tot op het allerhoogste niveau - uit ervaring weet ik hoe moeilijk dat is.”

Tot slot sprak Museeuw zijn overtuiging uit dat het niet bij vijf Kristallen Fietsen zal blijven voor Evenepoel. “De logica is ook dat het voor jou niet bij die vijf Kristallen Fietsen zal blijven, Remco. Er zullen er nóg volgen, daar ben ik heilig van overtuigd”, besluit hij.