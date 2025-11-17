Kan Evenepoel zijn vijfde Kristallen Fiets pakken? Deze renner ziet hij zelf als zijn grootste concurrent

Kan Evenepoel zijn vijfde Kristallen Fiets pakken? Deze renner ziet hij zelf als zijn grootste concurrent
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel staat op het punt om mogelijk zijn vijfde Kristallen Fiets te winnen. In een dubbelinterview met Johan Museeuw en Evenepoel zelf wordt duidelijk hoe groot de kans is dat het record van Museeuw na 23 jaar wordt geëvenaard.

Record van Johan Museeuw

Museeuw liet weten dat hij geen twijfel heeft over de kansen van Evenepoel. “En eerlijk: ik maal er niet om”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Tuurlijk ben ik trots op mijn trofeeën. Voor mij is de Kristallen Fiets nog steeds de Gouden Schoen van het wielrennen. Maar het heeft lang genoeg geduurd.”

Hij verwees naar eerdere toppers die dicht bij het record kwamen, maar uiteindelijk strandden. Boonen, Gilbert en Van Avermaet bleven steken op vier, terwijl Van Aert voorlopig op twee staat.

Ambitie van Remco Evenepoel

Evenepoel gaf aan dat het voor hem een grote eer zou zijn om Museeuw te evenaren. “Ik zou het een geweldige eer vinden om jou te evenaren, Johan. De stemmers moeten zich zeker niet inhouden, er is nog plek in mijn kast. Maar het wordt niet vanzelfsprekend. Ook Merlier verdient hem”, waarmee hij zijn grootste concurrent noemt.

Museeuw wees inderdaad ook op het seizoen van Merlier. “Tim reed een boerenjaar. Ik ben fan! En er zijn er nog. Tim Wellens, Jasper Philipsen, Wout van Aert. Helaas voor hen stuitten ze op een wereld- én Europese kampioen tijdrijden, die bovendien tweede werd in de WK- en EK-wegrit en de Ronde van Lombardije, na het superfenomeen Tadej Pogacar.”

Hij maakte duidelijk dat Evenepoel ondanks de sterke prestaties van anderen een uitzonderlijk palmares kan voorleggen. Museeuw benadrukte ook de mentale kracht van Evenepoel. “Na zijn ongeval op training vanuit blessure met succes terugknokte tot op het allerhoogste niveau - uit ervaring weet ik hoe moeilijk dat is.”

Tot slot sprak Museeuw zijn overtuiging uit dat het niet bij vijf Kristallen Fietsen zal blijven voor Evenepoel. “De logica is ook dat het voor jou niet bij die vijf Kristallen Fietsen zal blijven, Remco. Er zullen er nóg volgen, daar ben ik heilig van overtuigd”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Johan Museeuw
Tim Merlier

Meer nieuws

Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen

Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen

11:00
"Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren": Franse ploeg zit met grote droom

"Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren": Franse ploeg zit met grote droom

10:00
Johan Museeuw velt zijn oordeel over transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Johan Museeuw velt zijn oordeel over transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

16/11
"Ik vrees ervoor": Wielerlegende doet straffe uitspraak over Wout van Aert

"Ik vrees ervoor": Wielerlegende doet straffe uitspraak over Wout van Aert

09:00
Ploegmaat licht de mentale klap die Wout van Aert uitdeelde in geuren en kleuren toe

Ploegmaat licht de mentale klap die Wout van Aert uitdeelde in geuren en kleuren toe

08:30
Thibau Nys scheurt samen met vriendin Anna in stijl weg na Flandriencross

Thibau Nys scheurt samen met vriendin Anna in stijl weg na Flandriencross

07:30
'Wordt Evenepoel naar de Giro gelokt? Organisatie doet heel veel moeite'

'Wordt Evenepoel naar de Giro gelokt? Organisatie doet heel veel moeite'

17:00
"Een beetje pretentieus, maar...": Pauline Ferrand-Prévot houdt zich niet in

"Een beetje pretentieus, maar...": Pauline Ferrand-Prévot houdt zich niet in

07:00
"Goed om in het ziekenhuis te belanden": Evenepoel fronst de wenkbrauwen bij toptalent

"Goed om in het ziekenhuis te belanden": Evenepoel fronst de wenkbrauwen bij toptalent

13:30
"Heel goede zaak": Herygers droomt nu al weg bij plannen van Mettepenningen

"Heel goede zaak": Herygers droomt nu al weg bij plannen van Mettepenningen

21:30
Opnieuw tweede na Thibau Nys: Cameron Mason verklaart zijn terugkeer naar de top

Opnieuw tweede na Thibau Nys: Cameron Mason verklaart zijn terugkeer naar de top

20:30
Opnieuw pech: toptalent Fleur Moors (20) moet alweer tegenslag slikken

Opnieuw pech: toptalent Fleur Moors (20) moet alweer tegenslag slikken

20:00
Door de broers Roodhooft? Wereldkampioen zit na stevige tik plots met twijfels over Zesdaagse

Door de broers Roodhooft? Wereldkampioen zit na stevige tik plots met twijfels over Zesdaagse

19:00
Terugkeer Van der Poel in het veld: Roodhooft geeft nog wat meer prijs

Terugkeer Van der Poel in het veld: Roodhooft geeft nog wat meer prijs

18:30
Vervanging Iserbyt is al begonnen: Mettepenningen bevestigt opvallende interesse

Vervanging Iserbyt is al begonnen: Mettepenningen bevestigt opvallende interesse

18:00
Waarom rekende hij niet op zijn sprint? Thibau Nys geeft uitleg na tweede zege van het seizoen

Waarom rekende hij niet op zijn sprint? Thibau Nys geeft uitleg na tweede zege van het seizoen

16:30
Het ziet er somber uit: Jurgen Mettepenningen deelt nieuwe update over Eli Iserbyt

Het ziet er somber uit: Jurgen Mettepenningen deelt nieuwe update over Eli Iserbyt

15:30
50 podiumplaatsen op een rij, maar Lucinda Brand heeft er verrassende mening over

50 podiumplaatsen op een rij, maar Lucinda Brand heeft er verrassende mening over

15:00
🎥 "Overkomt de beste...": dollende Van der Poel maakt beginnersfoutje op training

🎥 "Overkomt de beste...": dollende Van der Poel maakt beginnersfoutje op training

14:00
Na mislukte Tour de France dit jaar: Lotte Kopecky heeft knoop doorgehakt

Na mislukte Tour de France dit jaar: Lotte Kopecky heeft knoop doorgehakt

13:00
"Weet je wat dat kost?" Van der Schueren onthult hoe Intermarché-Wanty schuld van drie miljoen euro opbouwde

"Weet je wat dat kost?" Van der Schueren onthult hoe Intermarché-Wanty schuld van drie miljoen euro opbouwde

12:30
"Dat is het belangrijkste:" Lotte Kopecky blikt al vooruit op 2026

"Dat is het belangrijkste:" Lotte Kopecky blikt al vooruit op 2026

12:00
"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

15/11
Verklaring voor 20ste plaats in Merksplas? Toon Aerts komt met slecht nieuws

Verklaring voor 20ste plaats in Merksplas? Toon Aerts komt met slecht nieuws

16/11
Medaille op WK, maar geen Zesdaagse: Belgische thuisrijdster geeft forfait door operatie

Medaille op WK, maar geen Zesdaagse: Belgische thuisrijdster geeft forfait door operatie

16/11
Niels Vandeputte nieuwe leider in Superprestige, maar beseft het grote gevaar

Niels Vandeputte nieuwe leider in Superprestige, maar beseft het grote gevaar

16/11
Thibau Nys heeft opnieuw problemen in het zand, maar komt met duidelijke verklaring

Thibau Nys heeft opnieuw problemen in het zand, maar komt met duidelijke verklaring

16/11
Lotte Kopecky pakt Belgische titel, maar spreekt nog twijfels uit over haar blessure

Lotte Kopecky pakt Belgische titel, maar spreekt nog twijfels uit over haar blessure

16/11
Van Aert vertelt in het buitenland hoezeer het op hem weegt: "In ons land zo groot dat de druk er altijd is"

Van Aert vertelt in het buitenland hoezeer het op hem weegt: "In ons land zo groot dat de druk er altijd is"

16/11
Een bondscoach zet puntjes op de i: irritant voor vele anderen hoezeer Evenepoel en Pogacar erbovenuit steken

Een bondscoach zet puntjes op de i: irritant voor vele anderen hoezeer Evenepoel en Pogacar erbovenuit steken

15/11
Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

15/11
Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

15/11
Wout van Aert houdt zich niet in over eigen leiderschapsstijl: "Ik ben een zeer veeleisend persoon"

Wout van Aert houdt zich niet in over eigen leiderschapsstijl: "Ik ben een zeer veeleisend persoon"

15/11
Dankzij Mathieu van der Poel heeft ook iemand anders de koersmicrobe te pakken, in gezelschap van bekende

Dankzij Mathieu van der Poel heeft ook iemand anders de koersmicrobe te pakken, in gezelschap van bekende

15/11
Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

15/11
Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

15/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Thibau Nys Wout Van Aert Lotte Kopecky Mathieu Van Der Poel Johan Museeuw Joris Nieuwenhuis Eli Iserbyt Lucinda Brand Niels Vandeputte Emiel Verstrynge Jasper Philipsen Sven Nys Bart Wellens Rudy De Bie Toon Aerts Jan Bakelants Pauline Ferrand-Prévot Daan Soete Lindsay De Vylder

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved