Thibau Nys maakt zijn programma voor komende weken bekend: "Dat zou triestig zijn"

Thibau Nys heeft zijn programma voor de komende weken uitgestippeld. De renner kiest voor een combinatie van wedstrijden en een korte onderbreking met een stage, om optimaal voorbereid te zijn op de drukke eindejaarsperiode.

Focus op Tabor

Na enkele dagen rust wil Nys opnieuw fris aan de start verschijnen. Het eerstvolgende doel is de Wereldbekerwedstrijd in Tabor. “Maar ik heb de leiderstrui van de Wereldbeker eens bekeken... Dat ziet er niet al te best uit”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat de Wereldbeker voor hem belangrijk blijft, ongeacht het klassement. Tabor beschouwt hij als een klassieker waar hij absoluut wil presteren.

Het weekend na Tabor staat Flamanville op het programma. Daarna neemt Nys twee weken afstand van competitie. Die periode wordt ingevuld met een stage, bedoeld om de basis te versterken richting de intensieve reeks wedstrijden rond de feestdagen.

Stage en balans

Nys ziet de stage als een nuttige voorbereiding, maar waarschuwt voor overdrijving. “Die stage gaat me goed doen, maar je kan natuurlijk niet na elke twee weken met wedstrijden drie weken op stage gaan. Dat zou triestig zijn. Als iemand anders dat zou doen, zou ik hem eens goed uitlachen. Daar ga ik het echt niet op steken. Dat zou een goedkoop excuus zijn.”

Hij maakt duidelijk dat stages een hulpmiddel zijn, maar niet mogen dienen als uitvlucht voor mindere prestaties. De renner wijst erop dat het verschil tussen trainen en wedstrijden groot is. “Het is natuurlijk wel zo dat het veel makkelijker is als je een lange periode gewoon kan trainen, zonder crossen te moeten rijden. Als die wedstrijden elkaar snel opvolgen, is het sowieso moeilijk om echt specifiek op te bouwen. Dat ritme is heel anders.”

Het tempo van de kalender maakt het volgens hem lastig om structureel te werken aan specifieke verbeterpunten. Met een zorgvuldig samengesteld programma wil Nys de balans vinden tussen competitie en voorbereiding. De focus ligt op Tabor en Flamanville, gevolgd door een stage die hem klaarstoomt voor de eindejaarsperiode. Zijn aanpak toont dat hij zowel het belang van wedstrijden als van gerichte training erkent, zonder excuses te zoeken voor mindere dagen.

