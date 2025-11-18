Heeft Thibau Nys überhaupt data waar hij lessen uit kan trekken?

Ongeacht de uitslagen is het altijd handig om lessen te kunnen trekken op basis van data. Thibau Nys kan dat na het vorige crossweekend wellicht niet doen.

Thibau Nys heeft een bewogen weekend achter de rug, met een zevende plaats in Merksplas en een overwinning een dag later in Hamme. Nys was uiteraard blij met zijn zege, maar had nog niet het topgevoel te pakken. Zijn resultaat in Merksplas wijtte hij gewoon aan een mindere dag, niet specifiek aan de moeizame zandpassages.

Zeker wanneer dit soort bevindingen gedaan worden, is het handig om op basis van cijfers de juiste conclusies te kunnen trekken naar de toekomst toe. In De Leiderstrui meldt echter dat Nys zaterdag voorafgaand aan zijn deelname in Merksplas zijn Garmin in de mobilhome had laten liggen. De camper was inmiddels al afgesloten, waardoor het sporthorloge niet tijdig gerecupereerd kon worden.

Ander probleem voor Thibau Nys op zondag

Lucinda Brand bood Thibau Nys nog aan om haar Garmin te gebruiken, maar dat aanbod sloeg hij vriendelijk af. Dan maar zonder gegevens fietsen. Een dag later was er opnieuw iets aan de hand met zijn sporthorloge, maar dan op een andere manier. Deze keer had hij zijn Garmin wel op tijd om de pols gedaan. Veel wijzer werd hij er niet van.

"Ik weet niet of het gelukt is om mijn cross op te nemen. Ik denk dat ik vergeten ben op start te duwen", was de vaststelling van Nys tijdens zijn flashinterview in Hamme. Tenzij dit daarna een vergissing bleek te zijn, moet Thibau Nys het dus stellen zonder cijfers van zijn prestaties in het vorige crossweekend in Merksplas en in Hamme.





Geen drama voor Thibau Nys

Een drama is dat niet, zeker niet als je ziet dat de veldrijder van Baloise Glowi Lions zo ook wel kon winnen in Hamme. Alleen is het toch wel prettig als je richting de volgende crossen één en ander zou kunnen analyseren.