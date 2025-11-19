Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

Bart Wellens richt in zijn analyse van het crossweekend zijn aandacht op Cameron Mason. Hij benadrukt dat diens prestaties geen verrassing zijn en wijst op de regelmaat die de Brit inmiddels in zijn resultaten heeft gebracht.

Regelmaat in prestaties

Volgens Wellens is Mason geen onverwachte nieuwkomer. “Voor velen is Cameron Mason een revelatie, maar voor mij zijn zijn prestaties geen verrassing”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De voormalige veldrijder verwijst naar eerdere seizoenen waarin Mason wisselvallig presteerde. Nu toont hij een constanter niveau en eindigt hij vaker vooraan.

Wellens schetst dat Mason in het verleden soms uitblonk, maar een week later ver terugviel in het klassement. “Cameron had de voorbije jaren dagen dat hij echt top was, maar een week later kwam hij als 25ste over de finish.” Inmiddels is die onregelmatigheid verdwenen en staat hij structureel sterker in de uitslagen.

Aanwinst voor het veldrijden

Wellens benadrukt dat Mason nu het niveau bereikt heeft dat hij eerder al had moeten halen. “Als ik kritisch mag zijn: hij zit eindelijk op het niveau waar hij al langer had moeten zitten. En dan is hij een echte aanwinst.” Wellens prijst bovendien zijn koersmentaliteit: Mason wil altijd meestrijden en vermijdt passief rijden.

Naast sportieve kwaliteiten wijst Wellens op de uitstraling van Mason. “En ook al ben ik geen fan van coureurs met beharing, ik moet wel toegeven dat ik zijn snor kan smaken. Het gaat hem goed af en ik heb de indruk dat het hem ook wel wat vrouwelijke aandacht oplevert”, besluit Wellens.