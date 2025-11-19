"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

Jurgen Mettepenningen, ploegmanager van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, ziet de vernieuwde Wereldbeker als een kans. Hij benadrukt de voordelen van de compacte kalender en wijst op het belang van de organisatoren.

Met Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt won Mettepenningen de twee meest recente edities van het klassement. Hij ziet een ander effect dan Sven Nys, die helemaal geen fan is van de compacte kalender. “Juist doordat het klassement zo laat begint, zullen meerdere jongens alles rijden. Dat is anders als je die wereldbekermanches in het begin van het seizoen legt”, klinkt het bij Mettepenningen aan WielerFlits.

Volgens hem geeft de korte kalender extra uitstraling. “Een gebalde Wereldbeker heeft iets meer cachet.” Hij benadrukt dat de concentratie van wedstrijden in december de aantrekkingskracht vergroot en dat dit voor zijn ploeg een voordeel kan zijn.

Organisatoren en financiële realiteit

Mettepenningen wijst ook op de praktische kant van het organiseren. “Je moet ook begrip hebben voor de organisatoren. Een cross organiseren in oktober is financieel veel moeilijker.” Hij ziet de keuze van UCI en Flanders Classics als een manier om de haalbaarheid voor organisatoren te vergroten.

Zijn ploeg wil opnieuw alle manches rijden en mikt op regelmaat om het klassement te winnen. “Onze intentie is om opnieuw alles te rijden en dankzij onze regelmaat het klassement opnieuw te winnen.” Daarmee bevestigt hij dat de compacte kalender geen obstakel vormt voor zijn team.

Mettepenningen blijft overtuigd van de waarde van de vernieuwde Wereldbeker. Hij ziet voordelen in de gebalde kalender en benadrukt dat organisatoren steun verdienen. Voor zijn ploeg blijft het klassement een belangrijk doel.