Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens

Wout van Aert maakt binnenkort zijn opwachting in De Slimste Mens. De datum van zijn eerste deelname is intussen bekendgemaakt en zorgt voor veel belangstelling bij zowel wielerfans als kijkers van het populaire quizprogramma.

Eerste verschijning in de quiz

Van Aert, renner van Visma Lease a Bike, neemt plaats in de bekende rode zetels van de quiz die door Erik Van Looy wordt gepresenteerd. De aflevering waarin hij debuteert, staat ingepland op maandag 24 november 2025 om 21.15 uur op Play4.

Dat nieuws konden we opmaken uit het feit dat Primo de televisiegids voor volgende week loste en Wout van Aert daarin als deelnemer aankondigt voor volgende week maandag. Juryleden tijdens die uitzending zijn Alex Agnew en Soundos El Ahmadi.

Achtergrond van zijn deelname

De programmamakers bevestigden eerder al dat Van Aert een van de deelnemers van dit seizoen zou zijn. De renner loste op zijn sociale media ook al enkele foto’s van de opnames die een tijdje geleden gemaakt werden. Daarmee wakkerde onze landgenoot de nieuwsgierigheid bij fans verder aan.





Het is nog niet bekend hoe ver hij in de quiz geraakt, maar zijn deelname geldt als een van de blikvangers van dit seizoen. Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld ging van start op 13 oktober 2025 en loopt tot 18 december 2025. Het programma wordt uitgezonden op Play4 en is ook beschikbaar via de streamingdienst GoPlay.

Vandaag maakt wielerjournalist Ruben Van Gucht zijn opwachting in het programma. Met een beetje geluk speelt hij maandag tegen Wout van Aert. Ondertussen raakte ook bekend hoeveel deelnemers krijgen per aflevering voor hun passage in het programma.