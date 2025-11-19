"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

Bert Van Lerberghe, afkomstig uit Tiegem, vervult bij Soudal Quick-Step een sleutelrol in de sprinttrein van Tim Merlier. Op 33-jarige leeftijd maakt hij vandaag kans op de Kristallen Zweetdruppel, de prijs voor beste helper van het jaar in het peloton.

Ontwikkeling en samenwerking

Van Lerberghe maakte in 2013 zijn profdebuut bij Topsport Vlaanderen en groeide sindsdien uit tot een vaste waarde in het peloton. Sinds 2023 rijdt hij samen met Merlier, een samenwerking die volgens hem bijzonder goed werkt. “Dit was mijn eerste seizoen met Tim Merlier als ploegmaat. Het verhaal tussen Tim en mij is speciaal. We zijn laatbloeiers en kunnen hopelijk nog een paar jaar op dezelfde manier doorgaan”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

De renner benadrukt dat zijn prestaties niet afnemen met de jaren. Hij geeft aan dat zijn fysieke conditie stabiel blijft en dat hij mentaal sterker wordt. Deze combinatie maakt hem tot een betrouwbare schakel in de sprintvoorbereiding.

Kennis en positionering

Volgens Van Lerberghe draait een sprint niet enkel om snelheid. “Een sprint draait om heel veel kennis. Je mag nog de rapste zijn, als je je niet kan positioneren, kom je nergens.” Hij wijst erop dat ervaring en koersinzicht bepalend zijn om een sprinter in de juiste positie te brengen.

Zijn grootste troef ziet hij in het aanvoelen van de laatste kilometers. “Mijn grootste kwaliteit? De juiste feeling die je nodig hebt wanneer je naar de laatste kilometer rijdt. Je moet op je gemak zitten, want als je voortdurend moet optrekken, verlies je te veel krachten.” Daarmee onderstreept hij dat het verschil vaak al voor de slotkilometer wordt gemaakt.





Van Lerberghe beschrijft hoe hij Merlier begeleidt naar de beslissende momenten. “Wij maken het verschil niet in de laatste kilometer, wel de kilometers ervoor. Ik zorg ervoor dat Tim op een menselijke manier aan zijn sprint kan beginnen”, besluit hij.