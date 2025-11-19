Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

De geplande tweede editie van de wielerawardshow 'De Eddy's' in Antwerpen gaat onverwacht niet door. Voorlopig is niet duidelijk waarom.

Geannuleerde editie in Lotto Arena

De organisatie van Wielerclub Wattage heeft bevestigd dat de show, voorzien op zondag 28 december in de Lotto Arena, wordt geannuleerd. Alle tickethouders zijn hierover rechtstreeks geïnformeerd, zo meldt WielerFlits. De zaal in Antwerpen, met een capaciteit van ruim 8.000 bezoekers, zou het decor vormen voor een grootschalige tweede editie.

“Door onvoorziene omstandigheden kan deze show helaas niet plaatsvinden. Cancellen doen we met spijt in het hart. We weten dat we hiermee heel wat mensen teleurstellen, niet in het minste onszelf”, klinkt het in de mail.

De organisatie heeft tevens meegedeeld dat alle tickethouders binnen dertig dagen hun aankoopbedrag teruggestort krijgen. Daarmee wordt de financiële afhandeling volgens de voorziene procedure geregeld.

Wielerclub Wattage en eerdere initiatieven

De populaire podcast Wielerclub Wattage, gedragen door Ruben Van Gucht, Jan Bakelants, Tom Boonen, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven, stond centraal in de plannen voor deze awardshow. Het team wilde met dit evenement een vervolg geven aan eerdere initiatieven waarbij wielerfans samenkwamen rond hun programma.

Eerder dit seizoen organiseerde de groep al een festival op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Dat evenement trok een groot publiek en werd gezien als een uitbreiding van hun activiteiten buiten de podcast. De annulering van de Lotto Arena-show betekent dat dit vervolg voorlopig uitblijft.

Eerste editie in Willebroek

De eerste editie van ‘De Eddy’s’ vond vorig jaar plaats in discotheek Carré in Willebroek. Die locatie bood plaats aan een beperkter aantal bezoekers, maar de show kende toen wel succes. Verschillende renners en wielerfiguren werden bekroond tijdens die avond.

Onder de winnaars bevonden zich Jasper Philipsen, Justine Ghekiere, Wout van Aert en José De Cauwer. Hun aanwezigheid gaf de eerste editie een duidelijke sportieve uitstraling en zorgde voor een stevige verankering van het concept binnen de wielerwereld. Vanavond maakt Ruben Van Gucht zijn opwachting in De Slimste Mens, maar omdat die uitzendingen al opgenomen zijn, zal er over deze annulering niet gesproken worden.